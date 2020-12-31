剩餘財產分配 要考量貢獻度

立院昨三讀通過民法第1030條之1修正，未來夫妻離婚或變更法定財產制後，剩餘財產分配可視對家務勞動、子女照養、同居或分居情形，由法院調整或免除一方比重，具體保障家中擔家務卻經濟弱勢一方。

時代力量立委邱顯智表示，修法之後法院對剩餘財產分配可以審酌家庭勞動付出狀況調整，讓剩餘財產分配更公平，保障婚姻關係中弱勢一方。

例如先生在外面工作，太太在家裡帶小孩，若有一天離婚，太太不能因此完全無法取得婚姻關係中所得財產。

領銜提案的民進黨立委周春米指出，過去法律原本要求夫妻剩餘財產分配應平均分配有失公平，但法院要介入裁量時也沒有太多武器做司法審酌，修法把裁量標準具體列出，可讓未來剩餘財產分配更公平。

法務部也表示，大法官釋字第620號解釋表示，夫妻剩餘財產分配請求權是立法者對於夫妻就家務、教養子女、共同生活貢獻的法律評價，除了應考量兩人婚姻關係中經濟上的給予，更包含情感上的付出。

法務部指出，現行對夫妻剩餘財產平均分配原即已考量一人在外工作、一人操持家務情形，但考量實務上可能有一方有不務正業、浪費成習等問題，法院才應介入裁量分配情形。

昨天三讀修正條文規定，夫妻離婚或雙方變更法定財產制後，因兩人不再共有財產，對雙方剩餘財產分配，法院得視夫妻對婚姻生活貢獻或協力程度等條件，調整或免除分配額，讓分配達到實質公平。

修正條文也明定，法院裁判剩餘財產分配時，應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間對於家事勞動、子女照顧養育等整體付出協力狀況，以及共同生活與分居時間的久暫、婚後財產取得時間、雙方的經濟能力等因素做綜合評判。

修正條文協商結論主張，剩餘財產分配請求權制度是要保護婚姻中經濟弱勢的一方，使其對婚姻的協力、貢獻得以彰顯，並於財產制關係消滅時，弱勢一方能具有最低限度保障。

而對剩餘財產分配，為避免法院對個案認定標準不一，才修法明訂。

修正條文協商結論中也提到，當夫妻難以共同生活而分居，則分居期間已經沒有共同生活的事實，夫妻中的一方如果對婚姻生活沒有貢獻或協力，法院就應該審酌，予以調整或免除其分配額。