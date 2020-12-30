南港瓶蓋工廠旁千坪地上權案 明年下半年釋出

財政部國產署盤點明年地上權標的，除了上半年九宗標的較為明朗，據了解下半年也將端出牛肉，將有三大案釋出，包括台北南港瓶蓋工廠旁一塊上千坪特定商業區土地，台中干城重劃區土地、台南平實營區土地，可望在明年下半年釋出。

據了解，南港區一案，面積約達1,109坪，位於南港瓶蓋工廠旁邊，鄰近衛福部、台北流行音樂中心，原本是要保留給衛福部做為長照據點，但由於遲遲未有具體規畫，國產署決定先釋出活化，預計列為明年第二批地上權標的。

而台中干城重劃區、台南平實營區土地，都曾經列為今年標的釋出，國產署也相當看好其市場潛力，然而卻未能順利標脫，成為遺珠，跌破官員眼鏡，因此還要再觀察市況，預計明年下半年捲土重來。

台中干城重劃區一案，面積達2,000坪，鄰近百貨商場、台中公園等，未來配合台中大車站計畫，發展可期。

而台南平實營區一案，今年釋出的標的就高達4,000坪，地形方整，鄰近南紡夢時代購物中心、成大等，被譽為是台南版的信義計畫區，沒想到雷聲大雨點小，最後流標。據了解，業界向國產署反映權利金底價10.5億元過高，目前國產署也正在通盤檢視招標條件、市場狀況，初步規畫於明年下半年再度推出。