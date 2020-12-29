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成年門檻下修 兒女獨立報稅更划算

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

隨著《民法》成年年齡下修為18歲，立法院院會今（29）日也三讀通過《所得稅法》配套，將綜所稅列報扶養的資格，修正為未成年者，財政部賦稅署表示，雖然扶養家屬的門檻可能隨民法限縮，但未來子女提早成年、提早獨立報稅，節稅效果更佳。

官員表示，綜所稅列報扶養的規定，依照過去版本，納稅人的子女未滿20歲，或年滿20歲但仍在在校就學、身心障礙或無謀生能力者，可以由家人列報扶養，增加申報戶所享有的免稅額；修法之後，稅法不再定義受扶養年齡，而是以成年與否，回歸民法規定。

官員表示，外界可能解讀成年年齡下修，會讓列報扶養節稅變得困難，但其實成年的子女可以獨立申報綜所稅，額外享有更多的扣除額，對於全家而言，未來節稅效果可能更佳。

今日另一項修正重點為《遺產及贈與稅法》，當中針對遺產稅「直系血親卑親屬扣除額」的規定，官員表示，依目前規定，如果死者留下子女等輩份較低的直系親屬，依照未滿20歲的人數計算，每人可從遺產總額當中扣除50萬元，節省遺產稅的負擔；再依照每人距離屆滿20歲所相差的歲數，每差一年還可多扣50萬元。

官員表示，配合民法修正，稅法當中的「未滿20歲」也會一併改為「未成年」，等到未來新版民法成年門檻正式上路後，稅法才會一併生效。

遺產稅 綜所稅 免稅額

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