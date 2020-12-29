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財政部再戰南市平實營區 車站專用區將招商
在台南市史上最大住宅用地設定地上權案流標後，財政部國有財產署即將再戰平實營區。財政部國產署副署長李政宗表示，國產署已同意與台南市政府合作改良利用，財政部拿出國有土地，南市府負責招商開發，預定雙方近日將簽約，明年1月招商，開發平實營區的車站專用區。
李政宗指出，車站專用區內有台南市藍線和綠線捷運交會，車站專用區有1公頃，容積率360%，預定明年1月由南市府公告招標，是個設定地上權案。
他說，國產署已將合作內容報部了，如果一切順利，年底前國產署將與南市府簽約，以利南市府明年1月招商。
台南市不久前公布明（110）年公告土地現值，平實營區漲幅高達33%。也傳出建商將在此區推出每坪四字頭的大樓。市場關注政府在平實營區的動作。
至於先前流標的平實營區南邊近4,000坪住宅用地設定地上權案，李政宗說：「該案沒有人投標，事後有建商來跟我們反映，底價定得太高了。」該案設定地上權70年，權利金底價10.45億多元，平均每坪底價26萬多元。「我們自認是核實反映市價。」
不過，政府眼下高張打房大旗，案子流標也讓財政部鬆了一口氣，如果有人得標了，確定該區地價上漲，財政部難免被批評炒作地價。李政宗說：「國產署下一次標地，不準備再拿它出來，要觀望一陣子。」
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