嘉義縣社會住宅包租代管啟動 全部300戶照顧弱勢族群

中央擴大辦理第二期社會住宅包租代管計畫，嘉義縣政府獲分配3百戶，縣長翁章梁上午偕同營建署主任秘書王東永及得標業者大晟資產管理公司代表鄭俊杰等，在縣府共同舉行啟動儀式。

縣府經發處與大晟資產管理公司簽約，社會住宅包租代管對象照顧弱勢族群、優先媒合一般租屋市場上較難尋找物件的族群，包括未滿25歲新鮮人、65歲以上銀髮族，年所得120萬元下；受家暴性侵受害者及其子女，以及身心障礙者，提供市價與5折至7折的租金，減輕民眾居住負擔，估計受惠戶數3百戶。

翁章梁說，社會住宅是政府協助弱勢者及年輕人居住安穩的政策，由縣府委託的大晟資產管理公司當媒合平台，設籍嘉義縣家有空屋的縣民，可以申請出租，勘察評估通過，轉租符合條件弱勢族群。

政府對房東及房客提供「三稅有減免、三費有補助、三年有服務」的獎勵。所謂「三稅有減免」就是提供房東每屋每月租金收入最高1萬元免所得稅，房屋稅及地價稅比照自用住宅標準。「三費有補助」：提供每屋每年1萬元修繕補助，以及公證費、居家安全保險費用等補助，還有業者提供的3年專業服務。

包租代管計畫分為包租包管及代租代管兩種方案，包租包管為縣府委託專業租屋業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜、保證房東收租3年; 代租代管由業者協助媒合租屋市場上房東與房客簽約，並辦理後續租約管理、提供代收租金糾紛調處等服務、租期最至少1年。