營所稅新制 明年5月申報可留意三優惠

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

財政部表示，明年5月申報營所稅時，企業可留意三項優惠：第一、全職研發人員參與專業訓練費用，可納入研發支出投資抵減；第二，員工防疫隔離假期間，薪資費用可加倍減除；第三，受領疫情紓困補助，可免納所得稅。

年關將至，政府機關陸續公布明年上路的新制，財政部賦稅署表示，租稅方面的重頭戲，還是明年5月的所得稅申報，其中針對企業營所稅的部分，有三項新制會上路。

首先是研發支出抵減的適用範圍放寬，官員表示，根據《產業創新條例》第10條規定，企業用於投資研發的支出，可以在一定限度內抵減應納營所稅額，過去適用項目以軟硬體投資或研發耗材支出為主，也可以將全職研發人員的薪資列入。

官員說，財政部今年又加碼放寬適用範圍，針對全職研發人員，如果另有進行教育訓練，相關費用也可納入適用研發投抵項目，從今年度開始適用，也就是明年5月營所稅申報時會有感。

明年首次上路的其他租稅優惠，則和新冠肺炎疫情相關，官員指出，立法院已通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，員工需要請防疫照顧假時，雇主若能在請假期間照常給薪，支付薪資金額的200%，可以列報減除當年度營業所得額。

營所稅 薪資

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