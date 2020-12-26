所得稅、遺贈稅 排隊翻修

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

立法院院會昨（25）日三讀通過修正《民法》修正案，將成年年齡下修為18歲，財政部賦稅署表示，包括《所得稅法》、《遺產及贈與稅法》當中關於成年年齡相關的規定，也都已經在排隊，有望於立法院臨時會修法通過。

賦稅署官員表示，在遺贈稅法的部分，修正項目為遺產稅當中的「直系血親卑親屬扣除額」，目前稅法規定，家人過世時，如果留下子女等輩分較低的直系親屬，可以從遺產總額當中扣除50萬元，不必課稅。

依現行規定，如果留下的家人未滿20歲，每差一歲，還可多扣50萬元。官員說，配合民法修正，稅法當中的「未滿20歲」將改為「未成年」；滿「20歲以上」則改為「已成年」，因此未來民法成年規定施行後，遺產稅扣除額規定會一併修正。

所得稅的影響則在申報扶養的部分，以後列報扶養親屬的條件，會改為子女須未滿18歲，或滿18歲以上，但是在校就學、身心障礙或無謀生能力，才能列報扶養，享有免稅額等節稅效果。

官員表示，以上兩項跟民法成年年齡相關的稅法，都已經送交立法院進行審查，審議過程也受到朝野立委支持，依照時程推估，有機會在本會期立法院臨時會中三讀通過。據了解，昨日通過的民法成年年齡修正案，並非通過後馬上生效，預定從2023年1月1日起施行。

遺產稅 立法院 所得稅

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