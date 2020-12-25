高雄海關今年查緝成果亮眼 緝私金額合計達3億元

年關將近，今年因新冠肺炎疫情，國人生活大受影響，海關查緝作業也面臨前所未見的挑戰，面對如此嚴峻考驗，高雄海關仍交出了亮麗的成績單，包括菸品、農產品和洋酒等等，總計查獲私貨金額達3億元。

高雄海關統計，該關今年截至11月底為止，緝獲中國大陸走私農產品達18公噸，市價超過2,000萬元；另緝獲重大走私菸品及洋酒案件共八件，私菸總數量達到445萬包，市值接近3億元，其中更有國內首見，雜貨輪於所載瀝青櫃上藏匿私菸，以及兩岸航線貨櫃輪利用大帆布袋於港區內吊裝私菸等走私手法，皆在海關縝密查緝下無所遁形，可見海關人員稽查方式之多元及技巧之精進，同時更持續提升查緝方法及工具，才能掌握稽查契機，有效阻截走私於邊境。

該關進一步表示，海關職司邊境管制與查緝走私，為確保國課及維護國人健康，海關將賡續落實並精進查緝措施，以防堵走私貨物進入國境。海關同時呼籲民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線：0800-711117。