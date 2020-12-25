明年申報CRS 須採用新版本

財政部國際財政司昨（24）日提醒，配合稅務用途金融帳戶（CRS）資訊檔案格式國際標準更新，明年元旦起，金融機構無論是申報109年度CRS、或要更正申報108年度資訊，都要記得使用2.0版格式，否則系統將通知檔案修正，直到修正無誤，才會核發申報確認書。

國財司表示，依規定，金融機構應在今年12月31日前完成全部「既有較低資產帳戶」及「既有實體帳戶」盡職審查程序，明年須申報資訊可能會增加。

此外今年新設立的金融機構，例如證券投資信託基金等，國財司也提醒，應盡早到CRS申報系統註冊，明年3月至4月也會有測試申報期間，可多加利用，以利6月能順利完成網路申報。

今年是金融機構首度申報CRS，由於金融機構法遵、配合度都很高，首次申報相當順利，國財司所掌握的金融機構名單，申報率也達到百分之百。

據國財司7月統計，今年共1,662家金融機構申報CRS，屬於日本、澳洲稅務居住者持有或控制的金融帳戶資料合計近3.8萬筆，帳戶餘額合計1兆608億元；其中，澳洲稅務居住者在台帳戶約8,000多筆。