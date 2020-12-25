企業申報扣繳 別犯三錯誤

扣繳申報期即將開始，北區國稅局表示，每年收到企業申報扣繳憑單時，有三類所得最常發生扣繳錯誤，包括研習課程鐘點費、房租及地租、給付機關團體的勞務報酬等，提醒扣繳義務人留意所得類型，以免扣繳金額錯誤，造成雙方未來困擾。

官員表示，109年度各類所得扣繳憑單申報期即將到來，扣繳義務人要在明年1月1日至2月1日期間進行申報，然而每年審核申報資料時，都會發現不少扣繳單位申報錯誤，導致違反《所得稅法》扣繳相關規定，雖有誠實扣繳及申報，卻反而受罰。

舉例來說，最常發生的錯誤，就是企業舉辦內部訓練課程，像是短期進修班或研習會，給付講師鐘點費時，依錯誤所得類別扣繳。

官員表示，企業常常以為這筆鐘點費，要視為執行業務所得當中「演講費」，而依10%進行扣繳，但其實這種鐘點費屬於薪資所得，只要扣繳5%即可，害得課程講師還要自行辦理退稅。

第二種是房租及地租的扣繳，官員表示，企業承租店面或土地時，常被出租人要求連同各項稅費一同支付，很多企業直接把這些稅費以費用入帳，但相關給付應該要全數歸屬於租金。

官員表示，企業在給付租金時，有義務依照全額進行扣繳，若沒將代繳的稅費列入，扣繳的金額就會短漏，因而受到國稅局裁罰。

第三種常見的情況，在於給付勞務報酬給機關、團體時，誤列為薪資或執行業務所得。官員表示，包括同業公會、公益慈善團體等，機關、團體向企業提供勞務而取得報酬，屬於「其他所得」，只要進行申報，給付方可以不必進行扣繳。