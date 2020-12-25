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歷史一刻！ 英國完成脫歐 貿易協議拍板

租稅協定優惠 信託基金適用

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

我國目前共有33個所得稅協定生效，財政部國際財政司昨（24）日表示，近來接到許多投信投顧業者詢問，到底信託基金能否適用所得稅協定，向他國申請享優稅？答案是肯定的。國財司表示，財政部過去曾發布解釋令，只要簽約時取得授權、確認受益人身分等兩條件，就可適用。

國財司表示，所得稅協定的精神，原則上是「稅務居住者」才可適用，由於信託基金在我國及多數國家稅法上，屬於「透視實體」，也就是不具有納稅資格的實體，因此才會產生疑義。

財政部早在2007年就發布解釋令指出，只要能夠取得個別授權，同時信託基金代操業者確認受益人身分為我國居住者，業者即可藉此去向國稅局申請核發居住者證明，讓信託基金代操業者可去向他國申請適用所得稅協定。

後來因應業者實務上困難，財政部又在2017年發布解釋令放寬，首先，業者反映信託基金每日變動量大，取得個別授權有難度。財政部經過跨部會溝通後，金管會修正信託基金契約，只要申購基金簽約當下，授權就完成，業者無須再一一取得授權。

第二個困難則是身分確認，業者如何確認受益人是台灣居住者？財政部放寬規定，包括個人身分證、公司登記資料，以及金融機構執行CRS盡職審查資料等，都可以用來作為證明。

國財司表示，信託基金可適用所得稅協定，將有助於業者享受減免稅利益、增加基金淨值，提升整體競爭力。

此外國財司也表示，由於所得稅協定查核準則上路多年，近年許多協定陸續生效，加上國際規範、觀念也與過去不盡相同，預計明年將會召集各界討論，修正相關準則，以臻完善。

官員透露，主要修正方向，包括將前述的信託基金解釋令納入查核準則，以及針對居住者身分判定、常設機構（PE）解釋、所得概念、協定條次的運用等方向，進行通盤檢討，聽取各界意見後，再經過預告等法定程序後才會正式修正發布。

所得稅 財政部 身分證

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