尾牙中獎所得要扣稅
年底尾牙、抽獎活動多，南區國稅局表示，對於抽中獎品的個人而言，這份獎金或獎品，首先要先繳一筆扣繳稅，等到明年報稅時，則會以獎金總額或獎品價值，列為今年度的綜合所得。
國稅局最近接到許多電話，民眾抽獎拿到獎金或獎品，但是對於課稅規定不熟悉，譬如抽獎拿到價值3萬元的手機一支，這筆中獎所得是否需要課稅？
官員表示，除了公益彩券等政府舉辦的獎券獎金，會採分離課稅，其他一般民營事業或政府部門舉辦的抽獎，所得屬性為「機會中獎所得」，要併入個人綜合所得總額、申報課稅。
通常針對比較大額的獎項，官員表示，給獎單位會按給付全額，扣繳10%獎金作為所得稅；如果獎項是實物、有價證券或外幣，給獎單位會依照時價、政府規定價格計算方式的兌換率來折算，向得獎人收取10%扣繳稅。
官員表示，等到5月綜所稅申報時，得獎人可向國稅局查調中獎所得、已扣繳金額，確認資料內容無誤並完成申報後，扣繳稅款即可用於抵減當年度應納綜所稅額。
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