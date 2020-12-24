財政部元旦7項利民及便民措施

財政部110年1月1日啟動7項利民及便民措施，從負擔減輕、繳款便利、裁罰合理、振興離島、支持防疫及促進研發等面向，提供民眾更優質、更便利的服務品質，並打造友善賦稅環境。

財政部表示，為協助無自有住宅民眾購置住宅，同時減輕居住負擔，110年元旦起持續辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」，實施期間延長至111年底，並修正一段式機動利率調降至1.40％，促進安心就業及安定生活，落實居住正義。

財政部修正入境旅客違規攜帶超量菸酒之罰鍰計算基準，110年元旦起，入境旅客隨身攜帶雪茄及酒品超過免稅數量且未依規定向海關申報案件，依超過免稅數量計算罰鍰，雪茄細分為非葉捲雪茄及葉捲雪茄，酒品也依含酒精成分多寡來計算，以符合處罰比例原則。其中，攜帶捲菸超過1條，且未依規定向海關申報案件，每條罰鍰從500元提高為1000元，而酒精濃度在10％以下罰款則降為每公升500元。

財政部指出，民眾繳納國有非公用不動產租金及使用補償金，目前是透過便利商店代收等多元管道繳款，110年元旦起，國有財產署所屬北、中、南三分署櫃檯新增設置刷卡機，民眾可以臨櫃刷信用卡繳納國有不動產租金及使用補償金。

財政部表示，為振興疫情期間國內離島觀光旅遊相關產業，109年12月15日起，離島免稅購物商店銷售菸酒以外貨物並由旅客隨身攜至臺灣本島或其他離島地區，免稅金額由6萬元提高至10萬元。

此外，財政部提前提醒民眾及企業，110年5月申報109年度所得稅時，3項租稅優惠可善加運用，包括嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除、自政府領取受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之各項補助免納所得稅，以及全職研發人員參與研究發展專業知識的教育訓練費用可納入研究發展支出投資抵減適用範圍。