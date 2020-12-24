最新國債鐘 國人平均國債負擔23.5萬元

財政部今（24）日發布統計通報，截至今年11月底平均每人國債負擔23.3萬元，較去年底增加5,000元；若截至最新統計的12月18日，平均每人國債負擔23.5萬元。

至於各地方政府債務未償餘額中，截至11月底，高雄市以2,490億元居冠，其次為新北市的1,479億元；人均負債也是以高雄市9萬元最高，苗栗縣6.9萬元次之。

若觀察整體財政情形，中央政府一年以上公共債務未償餘額占前三年度名目GDP平均數比率，截至今年11月底為29.2%，相較於2012年底的高峰36.3%下降不少，也比去年底的29.7%還要低，顯現政府財政有在持續改善。

財政部表示，中央政府債務舉借是用來籌集資金支應國家重大建設，加速推行經濟及社會發展計畫，以去年情形為例，共舉借427億元，債務還本885億元，併計後債務減少458億元，並達到實質減債。

也因此，去年底長債占前三年度名目GDP平均數比率為29.7%，是2009年以來首度低於30%，到今年11月底為止，更進一步下降到29.2%，距離法定上限（40.6%）尚有11.4個百分點。

根據國債鐘統計，至11月底，長債、短債合計並依前一個月人口數折算，平均每人國債負擔23.3萬元，較去年底增加5,000元；目前國債鐘更新至12月18日，每人國債負擔則已增加到23.5萬元。

地方政府方面，截至今年11月底，地方政府長債餘額7,474億元、短債餘額1,421億元，合計為8,895億元，六都及各縣市中除嘉義市及離島的金門縣與連江縣是零負債外，以高雄市2,490億元最多，其次為新北市1,479億元；人均負債則以高雄市9萬元最高，苗栗縣6.9萬元次之。高雄無論債務餘額、人均負債皆是各縣市最高。

不過官員表示，高雄市負債較高有其歷史因素，包括縣市合併、升格直轄市時間較早等，近年財政狀況也持續有所改善。

財政部為管控地方財政，自2016年起提出分級管理標準，共分為輕度、中度、強度、超強度處理。官員表示，目前僅剩宜蘭縣、苗栗縣仍列在超強度管理，其餘都在中度、輕度管理，近年各地方政府財政狀況都有持續改善。