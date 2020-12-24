辦過婚宴還不是結婚 納稅人列報配偶免稅額遭罰

娶個媳婦好過年！納稅人107年底舉行婚禮，但為挑過好日子，108年1月1日才到戶政機關辦理結婚登記。申報107年度個人綜合所得稅時，納稅人和媳婦「報在一起」，遭北區國稅局拆離，納稅人被補稅罰款。北區國稅局表示，登記了才認結婚。

納稅人於108年5月報107年度綜所稅時，填報配偶免稅額8.8萬元及扣除額12萬元，被北區國稅局剔除，補徵應納稅額1.8萬元，並按所漏稅額罰0.2倍，處罰鍰3,600元。

納稅人不服，申請復查，主張他和老婆已在107年底舉行婚禮並宴請親友，兩人確已在一起，不是故意虛報來減少稅額，請免予處罰。

納稅人的復查被北區國稅局駁回，北區國稅局表示，依民法第982條規定，婚姻關係是以結婚登記日為認定時點。國稅局依法認定兩人於107年度尚無婚姻關係，直至108年度才算配偶。納稅人將配偶合併申報，致虛報配偶免稅額及扣除額，核有過失，應受處罰。

北區國稅局特別提醒今年底宴請親友的新人，如果要趕在明年5月報稅時夫妻合併申報，得趕快去辦理結婚登記。