睽違八年！ 明年交通部將委託財政部發行兩期乙類公債

財政部國庫署今（23）日公布2021年公債發行計畫，預計發行19期公債，初估明年將發行逾5,000億元公債，活絡債市。值得注意的是，明年交通部將委託財政部發行兩期乙類公債，由於近年政府發行公債主要以甲類為主，距離前次發行乙類公債已暌違八年。

這兩期乙類公債將分別於5月、8月發行，分別是來自交通部民航事業作業基金、國道公路建設管理基金的籌資需求。據了解，有可能是用來推動桃園航空城計畫、第三航廈，以及國道7號高雄路段計畫等建設。

國庫署副署長顏春蘭表示，為活絡債券市場，財政部積極推動非營業特種基金自償性資金需求透過發行乙類公債來籌資，已有初步成果，交通部已規劃於明年發行兩期乙類公債，支應建設所需。

早期包括十大建設等重大公建，也是透過發行乙類公債來籌資，不過由於乙類公債需要詳細標明建設項目、證明自償性，且須由各部會自行提出，辦理成本較高，前一次政府發行乙類公債，已要追溯到2013年了。

顏春蘭表示，發行乙類公債有三大好處，首先可促進債券市場蓬勃發展，增加發行數量、期次也變多，對於活絡債市而言是利多；其次市場游資多，若能將資金引導到公共建設，可帶動經濟發展；最後現在處於低利時代，對需要籌資的政府機關而言，此時發行公債利息支出也會比較低。

顏春蘭表示，由於各機關預算都還在立法院尚未審議通過，因此僅能初步匡列發行期數，實際發行金額要到明年Q2、Q3才會明朗。不過由於明年多了乙類公債，全年發債量可望超越今年的5,350億元。

較為明朗的是，明年第1季確定發行五期公債，合計1,600億元，與去年同期相比期數相當、金額則增加100億元，五期公債分別將用於紓困特別預算或中央政府債務基金（舉新還舊）。