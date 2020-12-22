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打炒房盯預售屋交易 國稅局鎖定紅單簽約人

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

行政院已啟動跨部會打炒房政策，針對預售屋紅單（購屋預約單）交易，內政部已發動二波突襲稽查，財政部北區國稅局今（22）日召開例行記者會，局長王綉忠指出，根據內政部提供的紅單資料，國稅局查核重點，在於「簽約人」與實際的紅單「持有人」是否相同，若有發現二人毫無關聯，就會列為明年查稅重點。

王綉忠表示，內政部近期發動的二波預售屋聯合大稽查，國稅局都有派員參與，突襲對象包括新北市板橋區、新莊區、桃園市中壢區、新竹縣及新竹市等地區的預售屋，國稅局也已經收到內政部所轉交的紅單交易資料。

取得紅單交易資料後，王綉忠表示，國稅局首先要查核的，在於紅單的簽約人與實際持有人，是否為同一人；如果是不同人，還要再瞭解兩人是否為親屬，因為家長為子女買房的情形也不少見，這部分並不算是異常交易。

完成以上兩個關卡的確認後，若確認交易對象為他人買家，王綉忠表示，這個交易案就會列管，國稅局會輔導交易人於明年申報綜所稅時，如實列報相關所得，現階段就要自行妥善保存轉讓預售屋或交易紅單的契約書、收付價金，以及必要的成本、費用等相關證明文件。

王綉忠強調，個人轉讓預售屋或交易紅單，與一般出售成屋不同，買方購買的是未來於建案完工後請求不動產過戶予買方的「權利」，轉讓過程的價差，屬於「財產交易所得」，要在隔年併同其他各類所得，辦理綜合所得稅結算申報。

王綉忠表示，針對今年查到的紅單交易案，會等到明年綜所稅申報後進行勾稽，若確認列管對象應申報而未申報，才會進行補稅與處罰。

國稅局 預售屋 內政部

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