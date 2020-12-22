未滿60歲尊親屬「年所得未逾18.2萬元」 即可被申報扶養

財政部日前公告109年度每人基本生活費為18.2萬元，與之連動的「扶養未滿60歲尊親屬」條件也跟著放寬了，尊親屬個人當年度所得額未超過18.2萬元，即可被申報扶養。

財政部109年3月26日新頒布台財稅字第10904516510號令，重新定義「無謀生能力」，大幅修改「所得條件」，以前當年度所得額未超過個人免稅額符合無謀生能力，新解釋令改為未超過基本生活費。

簡單說，納稅人要申報扶養未滿60歲的父、母或岳父、岳父，以前是受扶養親屬年度所得超過8.8萬元就不符資格了，今年度適用18.2萬元標準，要超過18.2萬元才不符資格。

所得額標準由8.8萬元提高到18.2萬元，提高幅度相當大。

舉例說，小明的媽媽今年55歲，是家庭主婦，一年有12萬多元的利息收入，以前超過8.8萬元的免稅額，小明無法列報。今年5月申報個人綜所稅時已能適用新解釋令，媽媽所得額未超過基本生活費17.5萬元，是為「無謀生能力」，今年報稅首度申報扶養媽媽，明年報稅時也可申報扶養。

官員指出，要申報扶養尊親屬，要尊親屬已逾60歲，如果未滿60歲，就要符合「無謀生能力」條件。申報扶養親屬的同時，扶養親屬的所得也要合併綜合所得計稅，要不要申報扶養得事先核算。