快訊

別搞錯「高情商」 蔡康永：學習接受「有人受傷」人際關係

我253天無本土病例破功！指揮官陳時中13:30親自說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未滿60歲尊親屬「年所得未逾18.2萬元」 即可被申報扶養

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
財政部日前公告109年度「扶養未滿60歲尊親屬」條件放寬了，尊親屬個人當年度所得額未超過18.2萬元，即可被申報扶養。圖為報稅示意圖。報系資料照
財政部日前公告109年度「扶養未滿60歲尊親屬」條件放寬了，尊親屬個人當年度所得額未超過18.2萬元，即可被申報扶養。圖為報稅示意圖。報系資料照

財政部日前公告109年度每人基本生活費為18.2萬元，與之連動的「扶養未滿60歲尊親屬」條件也跟著放寬了，尊親屬個人當年度所得額未超過18.2萬元，即可被申報扶養。

財政部109年3月26日新頒布台財稅字第10904516510號令，重新定義「無謀生能力」，大幅修改「所得條件」，以前當年度所得額未超過個人免稅額符合無謀生能力，新解釋令改為未超過基本生活費。

簡單說，納稅人要申報扶養未滿60歲的父、母或岳父、岳父，以前是受扶養親屬年度所得超過8.8萬元就不符資格了，今年度適用18.2萬元標準，要超過18.2萬元才不符資格。

所得額標準由8.8萬元提高到18.2萬元，提高幅度相當大。

舉例說，小明的媽媽今年55歲，是家庭主婦，一年有12萬多元的利息收入，以前超過8.8萬元的免稅額，小明無法列報。今年5月申報個人綜所稅時已能適用新解釋令，媽媽所得額未超過基本生活費17.5萬元，是為「無謀生能力」，今年報稅首度申報扶養媽媽，明年報稅時也可申報扶養。

官員指出，要申報扶養尊親屬，要尊親屬已逾60歲，如果未滿60歲，就要符合「無謀生能力」條件。申報扶養親屬的同時，扶養親屬的所得也要合併綜合所得計稅，要不要申報扶養得事先核算。

免稅額 財政部 報稅

延伸閱讀

美參議員爆料俄駭客入侵財部高官電郵 米努勤否認

活活打死年邁母親！女碩士患思覺失調症判關16年定讞

房地合一課稅 擬納境內法人

弒母主張精神喪失盼無罪 法院判7年半理由出爐

相關新聞

未滿60歲尊親屬「年所得未逾18.2萬元」 即可被申報扶養

財政部日前公告109年度每人基本生活費為18.2萬元，與之連動的「扶養未滿60歲尊親屬」條件也跟著放寬了，尊親屬個人當年...

稅稅唸學堂／大哥拿走財產，卻要兄弟均分遺產稅，弟弟可以拒絕嗎？

黃爸爸過世後，家人申報遺產稅，黃大勇（化名）才知道爸爸「贈與」了一間老宅給大哥，這老宅屬「死亡前二年內贈與」，被計入遺產總額核算遺產稅。黃大勇提起行政救濟，主張誰拿走財產、誰繳稅，他不願均分遺產稅，不過訴願被財政部駁回，因為遺產稅繳稅與財產分配無關。

保單免繳遺產稅 有撇步

父母規劃藉由買保險留財產給子女，要注意投保的細節不同，可能會影響遺產稅的認定，高雄國稅局表示，以最常見的壽險保單而言，長...

買下鄰屋打通自住 合併門牌才有優稅

坊間常有屋主買下毗鄰房屋，基於居住需求，選擇打通隔間方便通行，在稅務方面也要留意，桃園市政府地方稅務局表示，打通後可能還...

採直接扣抵法 三年不能換

針對採用直接扣抵法的兼營營業人，中區國稅局表示，要注意像是股票投資顧問費等支出，要明確歸屬在免稅股利收入項下，不可以誤列...

年底報營業稅 留意稅額調整

時序已漸漸到年底，中區國稅局表示，兼營營業人在進行今年最後一期營業稅申報時，要注意不能只申報本期營業稅，還包括全年度股利...

房地合一課稅 擬納境內法人

立委指投資公司炒房問題嚴重，財政部長蘇建榮昨（21）日表示，未來公司持有不動產交易，特別針對短期炒作案件，會思考是否納入...

未掛牌股 交易所得課稅將上路

立法院財政委員會昨（21）日初審通過《所得基本稅額條例》修正案，將個人未上市櫃股票交易所得恢復計入最低稅負制課稅，同時設...

當沖降稅延長 啟動討論

當沖降稅將於2021年底到期，財政部長蘇建榮昨（21）日表示，當沖成交量占大盤成交比重約三成左右，不可否認對股市、稅收有...

立院初審通過 未上市櫃股票交易納入個人所得課稅

立法院財委會今天初審通過「所得基本稅額條例」修正草案，未來個人未上市櫃股票交易將納入個人基本所得額，並設有新創排除條款，...

立院初審通過 個人交易未上市櫃股票明年起不再免稅

立法院財政委員會今（21）日審查通過《所得基本稅額條例》修正案，將個人未上市櫃股票交易所得恢復計入最低稅負制課稅，同時設...

青年安心成家貸款五大改變 明年起新貸案降息

財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」兩年檢討一次，這次檢討五大改變，首先，貸款方案續延長兩年；其次，調降加碼幅度；第三、隨...

熱門新聞

放掉梁孟松 迎來蔣尚義？ 謝金河：中芯背後一定有深意

房地合一課稅 擬納境內法人

總價值99億元…3,000輛豪車入港 燒旺買氣

房產專家：這五點理由讓「單人宅」11年大增逾七成五

水情嚴峻！石門水庫、曾文水庫今年一次都沒滿庫

民宿熱又來了！南投網紅打卡城堡以近億元成交

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。