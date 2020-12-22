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買下鄰屋打通自住 合併門牌才有優稅

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

坊間常有屋主買下毗鄰房屋，基於居住需求，選擇打通隔間方便通行，在稅務方面也要留意，桃園市政府地方稅務局表示，打通後可能還是視為分別的二戶，除非向戶政機關申請合併門牌，才能視為同一自住戶數。

一般而言，房屋稅是按使用情形作課徵，不過特別針對自住使用房屋，依《房屋稅條例》規定，供自住用的住家房屋，在課徵房屋稅時，可以享有房屋稅當中最優惠的1.2%稅率。

有些納稅人買下毗鄰的房屋後，會打通合併使用，官員表示，通常民眾也會希望戶數能合併計算，以免因為持有戶數超出三戶上限，而多繳到房屋稅。

官員表示，個人如果是基於自住目的，而將毗鄰二戶自住房屋打通合併使用，要記得向轄區地政機關申請建物合併登記及門牌併編，自住房屋的戶數才會合併為一戶，以免影響自住房屋的優惠。

房屋稅

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