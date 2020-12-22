保單免繳遺產稅 有撇步

父母規劃藉由買保險留財產給子女，要注意投保的細節不同，可能會影響遺產稅的認定，高雄國稅局表示，以最常見的壽險保單而言，長輩必須同時為要保人及被保險人，保單才能免課遺產稅，如果被保險人是子女或他人，未來仍要繳交一筆遺產稅。

官員表示，保險往往是父母為了避免突發事故過世，導致子女失去經濟來源，而使生活陷入困境的保障之一。

然而在父母死亡、子女須申報遺產稅時，父母購買的人壽保險保單，列入遺產申報課稅與否，就要視那張保單上的要保人、被保險人身分而定。

根據《遺產及贈與稅法》第16條規定，官員表示，如果保單上約定，在被繼承人死亡時，給付指定受益人的人壽保險金額，可以不計入遺產總額，也就是不必課遺產稅。

官員表示，父母投保之前，要注意有一種明確的例外情形，當被繼承人只作為要保人，但被保險人是子女或他人，那麼被繼承人生前以要保人身分繳交的保險費，將會衍生保單價值，這部分仍屬於父母的財產，日後父母過世時，這筆未到期的保單，不論子女是否繼續承保，或主張解約退還已繳保費，都要納入遺產總額中申報。

父母在規劃保單的過程中，為了避免落入上述課稅情形，官員表示，不僅本身要作為要保人，被保險人也必須是自己，未來指定受益人（譬如子女）領取到身故給付時，才不會被課到遺產稅。

未來繼承人申報遺產稅時，保單內容也要經過國稅局審核，確認投保動機並非避稅後，才會排除在遺產總額之外。