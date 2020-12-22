年底報營業稅 留意稅額調整

時序已漸漸到年底，中區國稅局表示，兼營營業人在進行今年最後一期營業稅申報時，要注意不能只申報本期營業稅，還包括全年度股利及免稅品的進項稅額調整，也必須於最後一期申報時重新調整，以免疏忽遭到補稅加罰。

官員表示，對於大部分的營業人而言，營業稅申報要以每二個月為一期，每期結算銷項及進項後，要在隔月的15日，向主管稽徵機關申報銷售額，並向公庫繳納營業稅。

然而《加值型及非加值型營業稅法》第19條有規定，如果營業人銷售免徵營業稅的貨物及勞務，或是另外拿到股利收入，其進項稅額不得申請退還。

官員表示，大部分兼營免稅及應稅商品的營業人，都會採比例扣抵法，用免稅銷項占總銷項的比例，推估不得扣抵營業稅的進項稅額比例。

今年度營業稅申報已經來到最後一期，官員表示，明年1月報繳本期營業稅時，兼營營業人以及今年度有拿到股利收入的營業人，將會有兩張表要填寫，不只要計算本期的不得扣抵比例，還要就檢視今年全年度的不得扣抵比例，重新申報調整全年度的稅額，併同最後一期營業稅申報。

官員表示，之所以要全年度作調整，是因為每一期的免稅銷售額占比都不一樣，有些期別的免稅銷售額可能特別高，如此一來就可能會影響全年度的占比，因此才會要求營業人作全年度調整。

官員指出，每年申報最後一期營業稅的時候，都會遇到有不少營業人忘記調整全年度不得扣抵比例，國稅局在查核案件時，試算之後便會發現比例不對，一旦不得扣抵比例提高，就會構成虛報進項抵稅，營業人不僅會遭到補稅，國稅局還會依照營業稅法第51條，向營業人開罰所漏稅額五倍以下罰鍰。