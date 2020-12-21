大同永旭能源與泰國國家石油子公司 簽股權出售合約

大同公司（2371）旗下100%持股的太陽能子公司大同永旭能源與泰國國家石油公司（PTT Group）旗下子公司Global Renewable Power 1 Company Limited（GRP 1）於12月18日簽訂股權出售合約，大同永旭能源將出售其全資子公司「勝陽能源」90%股權予GRP 1，同時並獲得該案20年管理服務合約。

本案在德勤財顧的協助之下，經過一年多的努力順利完成，本交易將為大同集團挹注約新台幣15億元，待投資方完成來台投資申請程序後進行交割作業。

大同今（21）日表示，大同集團配合政府吸引外資來台投資政策，積極引進國際策略性投資人，與國際再生能源市場接軌，在太陽能產業的實力獲得國際級投資人肯定。

本案由大同永旭能源董事長林和龍與GRP 1董事長Rosaya簽訂合約，因疫情關係台泰雙方透過視訊在雙方律師的見證下完成簽約儀式，大同總經理湯政仁與GRP1母公司GPSC CEO Worawat Pitayasiri皆親自出席並發表祝福演說。

大同永旭能源表示，勝陽能源成立於民國104年9月，為大同第一個設立並完成出售的SPV公司（Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司），透過出售SPV股權方式提前收回資金、實現獲利，並將資金再投資於擴建太陽能電廠以擴展太陽能市場版圖，可達到滾動式成長的目標，而引進國際策略性投資人，則能與全球大型企業建立長期合作關係。勝陽能源目前得標容量約為55.77MWp，併網率超過98%，預計明年第二季底前全部併網發電。

本次股權交易對象GRP1為泰國國家石油公司（PTT Group）旗下專營電力與公共事業的GPSC所100%投資持股的子公司，PTT Group是由泰國財政部持股超過50%以上之能源公司，向來以非常嚴謹的態度選擇海外合作夥伴，大同集團在太陽能電廠擁有屋頂、地面、掩埋場及水上等不同類型太陽能電廠的建置經驗，與連續五年未有任何保險理賠的建置品質及豐沛的維運能量，因此獲得合作方之青睞。在再生能源領域，GPSC除開發泰國當地市場外，也積極擴展海外市場，本次與大同合作雙方將建立長期合作夥伴關係，共同爭取國內外太陽能市場商機。