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立院初審通過 個人交易未上市櫃股票明年起不再免稅

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

立法院財政委員會今（21）日審查通過《所得基本稅額條例》修正案，將個人未上市櫃股票交易所得恢復計入最低稅負制課稅，同時設新創排除條款，預計明年元旦起上路。

財政部長蘇建榮表示，2016年停徵證所稅後，未同步恢復將個人未上市櫃股票交易所得納入最低稅負制，不過由於未上市櫃股票無公開交易市場，近年在稽徵實務上發現，有納稅人將應稅股利所得轉換為免稅證券交易所得，或藉由購買股權方式實質持有房地產，將應稅公司財產交易所得及股東營利所得轉換為免稅證券交易所得，藉此規避稅負、形成租稅漏洞。

因此財政部提出所得基本稅額條例第12條及第18條修正草案，將個人未上市櫃股票交易所得恢復計入個人基本所得額課稅；同時配合我國培植新創事業帶動產業轉型政策，將中央目的事業主管機關核定的國內高風險新創事業公司股票，且交易時該公司設立未滿五年者排除適用。

蘇建榮表示，根據初步評估，修法後每年可增加約12億元稅收，希望修法通過後能更兼顧租稅公平與居住正義。

今日在財委會審查過程順利，在場立委無異議通過行政院版提案，也就是自2021年元旦起上路，2022年5月報稅時適用。出委員會後，後續將送院會二讀、三讀，預計可於明年順利上路。

免稅 財政部 證所稅

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