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青年安心成家貸款五大改變 明年起新貸案降息

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」兩年檢討一次，這次檢討五大改變，首先，貸款方案續延長兩年；其次，調降加碼幅度；第三、隨著民法修正下調貸款年齡到18歲；第四、新增本金平均攤還償還方式；第五、經濟困難者得延長寬限期至五年，因此，貸款年限可延長至30年以上。

財政部表示，「青年安心成家購屋優惠貸款」報經行政院同意，實施期程延長至111年底。

利率方面，自110年1月1日起一段式機動利率新貸放案件，依中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率（目前為0.845%）固定加碼0.555個百分點機動計息，目前為1.40%。年底以前的貸款案加碼0.585個百分點，適用利率是1.43%。

財政部指出，108年新增之一段式機動利率申辦及撥貸比率占比近六成，降加碼幅度可以嘉惠最大宗的貸款戶。

另外，為因應民法修正，借款人年齡修正為「符合民法規定之成年年齡以上」，民法修正後，申貸年齡也跟著由現行的20歲降到18歲。

還有，新增本金平均攤還法之償還方式。官員指出，目前市場多半適用本息平均攤還，也就是每一期的攤還金額都一樣。但亦有一些貸款人，擔心隨年齡增大，還款能力下降，希望現有能力多還一些，於是新增本金平均攤還，隨著本金減少，利息跟著減少，每期攤還金額會逐漸下降。

最後，受疫情影響或經濟因素還款困難者給予彈性措施，得不受貸款年限最長30年限制，寬限期可延長，但最多不逾五年。官員解釋，如果原貸款人貸款30年，但沒有適用寬限期，就可以新增五年寬限期，貸款年限可以「30＋5」，亦即35年。在寬限期內只付息不還本金。如果先前已適用三年寬限期，那麼新增寬限期只能給兩年。

財政部 疫情

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