台中土地交易熱絡公告現值29區齊漲 連和平區都漲0.03%

台中市地價及標準地價評議委員會18日針對民國110年公告土地現值召開評議會，結果29個行政區全漲，連和平區都有0.03的漲幅，比石岡、新社、大甲漲得多。

公告土地現值是指直轄市及縣市政府對轄區內的土地應分別區段、地目、地價等級，調查地價動態及市價，每年編製土地現值表一次，提縣市地價評議委員會評定後分區公告，作為土地權利變更登記時，申報土地移轉現值的參考；也作為主管機關審核土地移轉現值及補償征收土地地價的依據。

台中市29區公告土地現值全漲，連和平區也不例外。且這次山線和平、海線大安兩區的漲幅都有0.03%，漲幅雖然不高，但領先大甲0.01%、新社0.02%、石岡0.01%。

評議結果全市公告土地現值平均上漲1.48%，調整後台中市公告土地現值占市價百分比為90.34%，而新光三越百貨公司並再蟬聯地王。北屯漲最大有7.19%，西屯休息占有0.88%，中區也有0.99%

市府解釋，部分新興開發區為反映投資建設挹注，調整110年公告土地現值，其餘持平或微幅上漲。

完成行政程序後，市府依規定110年1月1日公告。