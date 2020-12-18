青安房貸延至2022年底 利率降至1.4%

財政部十年前推出的「青年安心成家購屋優惠貸款」至今已經協助30萬戶家庭，原本實施到今年底，財政部今（18）日宣布，青安貸款將延長到2022年底；另外，明年利率也將從1.43％降為1.40%。

青安貸款2019年新增一段式機動利率，申辦及撥貸比率占比近6成，為擴大協助無自有住宅家庭購置住宅，減輕新購屋者負擔，自2021年1月1日起一段式機動利率新貸放案件，將依中華郵政2年期定期儲金額度低於500萬元，機動利率為0.845%，固定加碼0.555%，利率將調至 1.40%。

另外為及早因應民法將修正成年年齡，青安貸款借款人年齡將配合修正符合民法規定的成年年齡以上，並新增本金平均攤還法之償還方式，而受疫情影響或經濟因素還款困難者，得不受貸款年限最長30年之限制，寬限期可延長最多不逾5年。

青安房貸由臺灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，根據統計，截至2020年11月底止已協助302,622戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆2,291億元，穩定提供民眾購屋資金需求。