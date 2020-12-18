聽新聞
test
0:00 / 0:00
青安房貸延至2022年底 利率降至1.4%
財政部十年前推出的「青年安心成家購屋優惠貸款」至今已經協助30萬戶家庭，原本實施到今年底，財政部今（18）日宣布，青安貸款將延長到2022年底；另外，明年利率也將從1.43％降為1.40%。
青安貸款2019年新增一段式機動利率，申辦及撥貸比率占比近6成，為擴大協助無自有住宅家庭購置住宅，減輕新購屋者負擔，自2021年1月1日起一段式機動利率新貸放案件，將依中華郵政2年期定期儲金額度低於500萬元，機動利率為0.845%，固定加碼0.555%，利率將調至 1.40%。
另外為及早因應民法將修正成年年齡，青安貸款借款人年齡將配合修正符合民法規定的成年年齡以上，並新增本金平均攤還法之償還方式，而受疫情影響或經濟因素還款困難者，得不受貸款年限最長30年之限制，寬限期可延長最多不逾5年。
青安房貸由臺灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，根據統計，截至2020年11月底止已協助302,622戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆2,291億元，穩定提供民眾購屋資金需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言