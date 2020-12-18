境外電商不開發票 財政部12月底將再開罰

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

財政部本月將針對未開雲端發票的境外電商，進行第三波開罰，台北國稅局今（18）日表示，歷經整整一年下來的輔導、過去二波開罰，配合開立雲端發票的電商已達九成以上，至今仍多次未開發票的累犯，僅剩不到十家。

台北國稅局指出，境外電商雲端發票政策從今年1月1日起正式上路，境外電商的交易對象如果不是我國營業人，而是我國的一般個人的話，就要依規定開立雲端發票。

官員表示，在將近一年的輔導之下，統計截至今日為止，在台灣營運的111間境外電商當中，已經有101家都依法提供消費者雲端發票，裡面不乏Google、Apple、Sony 、Adobe、Expedia、Amazon、 Airbnb、 Uber、 Uber Eats 、Spotify等知名電商業者，業者的稅籍登記、營業狀態及發票開立情形，也都可在財政部稅務入口網查詢得到。

據瞭解，本次開罰已是今年第三波，官員指出，就過去幾次違規開罰紀錄而言，第一次開罰是在今年3月，共裁罰25家；第二次開罰是在今年8月，共裁罰22家；多數境外電商業者在今年的輔導之下，已經順利導入雲端發票系統。

目前尚未導入雲端發票系統的十家境外電商當中，官員表示，有少部分為新進業者，還在熟悉台灣的法規環境及發票開立作業，其餘多數是累犯，將成為年底前第三波開罰的對象。

官員強調，迄今尚未開立雲端發票之境外電商，將會依《加值型及非加值型營業稅法》第47條規定開罰，今年3月針對25家業者開罰時，僅輕微裁處新台幣3,000元，但是針對長期不願配合稅法規定的累犯，本次會裁罰最重30,000元罰鍰，將是歷次最重的一次，漏稅罰還會另計。

現行的境外電商課稅制度從2017年開始上路，官員表示，雖然今年才開始硬性要求開立發票，但境外電商歷年來對台的銷售額，超過3,000億元以上，合計繳納營業稅137億餘元，以今年最新的9-10月營業稅申報數字為例，目前已開立雲端發票的境外電商，其銷售額已達所有營業中境外電商總銷售額的99.9%左右，消費者幾乎都能拿到發票。

電商 雲端 營業稅

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