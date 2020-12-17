基本生活費調高 蘇貞昌：四口之家綜所稅額可減少2.8萬

財政部昨宣布調高今年度每人基本生活費至新台幣18萬2千元。行政院長蘇貞昌今表示，如果換算成四口之家，家庭綜合所得稅額就可以減少2萬8000元，全台灣有205萬戶受惠，這是歷年來最高，明年5月申報綜合所得稅時就可以適用。

蘇貞昌表示，今年全世界都是最艱苦的一年，台灣卻能全國人民、舉國上下同舟一命、共同奮鬥，防疫做到最好，經濟成長也是全世界極少數可以正成長的國家，在這個時候，政府在核算基本生活費時，並沒有以課稅為目的，反而能夠注意到民眾生活、基本生活費並適時調高，這個是非常重要的態度，也是政府應該有的態度。

蘇貞昌說，政府做這個調整、惠及全台灣205萬戶的國人同胞，明年報稅的時候，馬上就可以適用，這個展現國人同胞一起努力、大家一起受惠，同時也展現政府的效率與誠意，希望國人同胞能夠好好把握，也能夠好好地運用。