調高基本生活費至18.2萬元 蘇貞昌：盼國人把握

對於財政部宣布調高今年度基本生活費至18.2萬元，行政院長蘇貞昌今（17）日表示，政府在核算基本生活費時，並沒有以課稅為目的，反而能夠注意到民眾生活、基本生活費並適時調高，這個是非常重要的態度，也是政府應該有的態度。蘇揆說，希望國人同胞能夠好好把握，也能夠好好地運用，

行政院今日召開院會，蘇揆也於院會中表示，財政部剛已宣布，今年度每人的基本生活費將由17.5萬元調高到18.2萬元，一次調高7,000元。

蘇揆指出，若以四口之家換算，家庭綜合所得稅額就可以減少到2.8萬元，全台有205萬戶受惠，這是歷年來最高，2021年5月申報綜合所得稅時就可以適用。

蘇揆表示，今年是全世界都最艱苦的一年，台灣卻能全國人民、舉國上下同舟一命、共同奮鬥，防疫做到最好，經濟成長也是全世界極少數可以正成長的國家。

蘇揆說，在這個時候，政府在核算基本生活費時，並沒有以課稅為目的，反而能夠注意到民眾生活、基本生活費並適時調高，這個是非常重要的態度，也是政府應該有的態度。

蘇揆表示，政府做這個調整、惠及全台灣205萬戶的國人同胞，明年報稅的時候，馬上就可以適用，這個展現國人同胞一起努力、大家一起受惠，同時也展現政府的效率與誠意，希望國人同胞能夠好好把握，也能夠好好地運用，大家一起努力，讓台灣能夠更好。