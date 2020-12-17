財政部：自住房屋稅免稅門檻不取消 但會排除法人適用

財政部今（17）日發布新聞稿澄清，財政部沒有要取消自住房屋稅的免稅門檻，這是外界的誤解。官員說：「沒有要動門檻，只是修改適用條件。」住家房屋的房屋稅免徵標準依然是房屋現值10萬元以下，但是排除法人適用，而對自然人可能會限制適用戶數。

財政部官員表示，行政院「健全房地產市場方案」中已納入房屋稅條例的修法，短期內要修的是免徵標準的適用條件，這部分財政部會儘快提出修法草案。中長期則要檢討囤房稅，囤房稅的檢討應該不會放在這一波的修法處理。

房屋稅條例第15條第1項第9款規定，住家用房屋現值在新台幣10萬元以下者，免徵房屋稅，這就是所稱的「住家房屋房屋稅免徵標準」。官員指出，財政部並沒有要動這個免徵標準。

官員解釋，免徵標準現在就有機制可以動，各縣市政府在調整房屋評定現值時，也可以檢討調高免徵標準。目前只有三個縣市的免徵標準仍維持10萬元以下，其餘縣市都調高了，台北市的免徵標準是10.8萬元以下。

要動的是適用條件，誰、什麼條件下可以適用免徵標準。官員說，目前較確定的是，法人將被排除適用。例如公司準備的小間員工宿舍，如果一開始蓋成套房式的，每間套房都申請門牌，有可能每一間的房屋評定現值都在10萬元以下，課不到房屋稅。「房屋稅免徵標準的訂定是為了照顧弱勢，公司、社團法人、財團法人顯然不是弱勢。」所以將修正房屋稅條例，排除法人適用免徵標準。

在自然人方面，也有包租公、包租婆，在房子起造的時候，就隔成一小間、一小間，打算蓋好後出租用，每間都有獨立的門牌號碼，「既非弱勢，又享免稅」，官員指出，也是檢討對象。「考慮訂定戶數限制。」怎麼訂還在傷腦筋，總之，太多戶的不能適用。

但是中南部有些房子是繼承而來的，老舊，所以現值低，官員指出，這種屬於非自願的情況也得考量，「也許戶數限制會排除繼承情況。」