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財政部回應陳冲：支持自住房屋輕稅 不贊同免稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
財政部表示，支持對自住房屋採輕稅，但不贊同免稅。本報資料照片
財政部表示，支持對自住房屋採輕稅，但不贊同免稅。本報資料照片

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲主張「自住一屋免稅」，財政部今（17）日回應了，支持對自住房屋採輕稅，不贊同免稅。而目前的房屋稅條例中對自住房屋已採輕稅，財政部這一波不準備修法降自住房屋的稅率。

財政部今天發布新聞稿指出，自住一屋免稅會影響地方財政，房屋稅是地方稅，而台灣擁有自用住宅比率八成以上，財政部目前沒有估算出自住一屋免稅的稅收影響，但想必不小。

根據主計總處發布的108年家庭收支調查，台灣自有住宅比率高達89.3%。

其次，就租稅公平來說，台北上億豪宅的自住一屋免稅，和中南部鄉間自住一屋免稅，兩者所享受的租稅優惠相差是很大的。官員指出，自住一屋免稅不是那麼符合租稅公平原則。

財政部的立場是支持「自住房屋輕稅」，不能同意免稅。而就輕稅而言，對自住房屋已予輕稅，（1）稅率低。103年6月4日修正公布房屋稅條例第5條規定，供自住或公益出租人出租使用房屋，房屋稅稅率為房屋現值之1.2%，至非自住之住家用房屋稅率則為1.5%-3.6%。

（2）自住房屋給到三戶。考量個人所有住家用房屋供直系尊（卑）親屬居住使用屬社會常態，或夫妻因工作或子女就學等因素有分住二處之需要等情形，規定本人、配偶及未成年子女所有屬自住之房屋，全國以三戶為限，以落實居住正義。

（3）照顧弱勢，免徵房屋稅。房屋稅條例第15條第1項第9款規定住家用房屋現值在新台幣10萬元以下者，免徵房屋稅；85年6月12日函釋，貧民及低收入戶住宅比照上開規定免徵房屋稅。

房屋稅

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