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台北101大樓八度蟬聯地王 新光摩天大樓居地后

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北101大樓。圖／台北101提供
台北101大樓。圖／台北101提供

台北市地政局今（17）日表示，2021年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，平均調幅為2.17%，連續三年上漲。地王仍由台北101大樓以每坪約607萬元，第八度蟬聯，而地后則為台北車站的新光摩天大樓，每坪約588萬元。

而台北市住宅區的地王是宏盛帝寶，公告土地現值約每坪439萬元，較2019年的426萬元，調幅為3.03%；全台地王、也是台北市商業區的帝王台北101大樓，2019年公告土地現值每坪595萬元，2021年上調2.11%，蟬聯地王八年來，公告土地現值共上漲20.86%。

地政局長張治祥說，2021年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近一年地價動態及整體經濟狀況後，評定平均調幅為2.17%。全市4,668個地價區段，有4,312個地價區段（約92.37%）上漲，209個地價區段持平（約4.48%），僅147個地價區段下跌（約3.15%）。

張治祥指出，今年因受疫情影響，台北市觀光飯店營運受衝擊，地價也因此有波動，許多觀光飯店的公告土地現值就屬於下跌區段，例如台北文華東方酒店下跌2.01%最多，下跌幅度第二名是台北美麗信飯店的1.91%，第三是台北晶華酒店的1.67%，第四是台北君悅酒店1.5%，第五是台北美福飯店1.01%。

在行政區方面，地政局表示，全市調幅最多的行政區為南港區的3.38%，主因在東區門戶計畫帶動下，公共建設逐步推動，工商服務及產業設施相繼到位，整體土地利用現況及區域環境景觀大幅改善；漲幅最少的為文山區，因位處市郊，交通便利性相對較差，加上保護區土地比例高，平均調幅1.01%居末。

張治祥強調，公告土地現值主要作為土地移轉時核課土地增值稅的基礎，並非課徵地價稅的依據，屬於機會稅，也就是說，民眾有土地買賣時要課徵的增值稅才會受影響，故本次調整對明年的地價稅不會產生影響，民眾不必擔心。

北市地王地后資料表。資料來源：台北市地政局
北市地王地后資料表。資料來源：台北市地政局

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