回應陳冲 財政部：自住房屋已採輕稅原則

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨（16）日建議自住房屋免稅財政部晚間回應，為維護居住正義，現行對自住房屋，已採輕稅原則。

陳冲今日表示，自住房屋不會產生現金流，許多退休族群終其一生只有一間房子，沒有其他現金流，郤得節衣縮食拿生活費來繳稅，尤其台灣已進入老人化社會及在疫情下，應是正視自住房屋稅免稅的時機。

對此財政部發布新聞稿指出，針對自住房屋已採輕稅原，2014年6月4日修正公布房屋稅條例第5條規定，供自住或公益出租人出租使用房屋，房屋稅稅率為房屋現值的1.2%，至非自住之住家用房屋稅率則為1.5%至3.6%。

此外，又考量個人所有住家用房屋供直系尊（卑）親屬居住使用，屬社會常態，或夫妻因工作或子女就學等因素有分住二處之需要等情，規定本人、配偶及未成年子女所有屬自住之房屋，全國以三戶為限，以落實居住正義。

另為避免苛擾、照顧居住於簡陋房屋者、減輕農民及低收入者之負擔，房屋稅條例第15條第1項第9款也規定，住家用房屋現值在新台幣10萬元以下者，免徵房屋稅。

此外為照顧弱勢，在1996年6月12日函釋，貧民及低收入戶住宅比照上開規定免徵房屋稅。

財政部表示，從這些制度可知，現行稅制已針對自住之住家用房屋提供較優惠之稅率，而房屋稅為地方政府重要施政財源，有關建議自住1戶免徵房屋稅之意見，宜就租稅公平及地方財政審慎評估。

此外財政部也澄清，配合行政院「健全房地產市場方案」，擬修正房屋稅條例第15條第1項第9款規定，方向是增訂自然人適用條件及排除法人適用，並非將該款免稅規定取消，也非調整免稅金額。

房屋稅 免稅 財政部

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