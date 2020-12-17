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物價穩 綜所稅免稅額不調

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

財政部昨（16）日公告，110年度綜所稅、所得基本稅額的各項免稅額、扣除額、課稅級距皆維持不變，也就是說，綜所稅免稅額仍維持每人8.8萬元、標準扣除額也維持12萬元，個人最低稅負制免稅額也維持670萬元，後年報稅適用。

依所得稅法規定，每遇消費者物價指數較上次調整年度的指數上漲累計達3%以上時，就會按上漲程度調整；至於所得基本稅額條例（最低稅負制），則依規定每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達10%以上時，也按上漲程度調整。財政部賦稅署副署長李怡慧表示，由於110年度適用的平均消費者物價指數未達前述應行調整標準，因此均未調整，各項免稅額、扣除額等皆與109年度維持不變，2021年報稅時適用。

免稅額 消費者物價指數 財政部

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