兒子收租爸繳稅？ 國稅局：所得稅是屋主要繳

爸爸將閒置房產交給兒子出租，收租金的是兒子，所得稅竟是父親要繳？台北國稅局今（16）日表示，即便一切租賃事宜都交給他人代理，所得申報義務還是在原屋主身上，甚至還會衍生贈與稅申報義務。

台北市有位陳老闆坐擁多間房產，他將其中一間位在台北市大安區的閒置金店面，授權給兒子陳先生辦理出租事宜，不僅跟承租人簽約是由兒子出面，收租時也是進到兒子的帳戶。官員表示，這種案例在台北很常見，但是許多人都搞錯納稅義務人，在申報綜所稅時，造成國稅局不少負擔。

官員表示，從上述案例來看，即便房屋租賃全權交給兒子辦理，陳老闆作為房屋所有權人，依然是法定的納稅義務人，要負責報繳綜所稅。

從法條上來看，《所得稅法》第14條規定，個人以財產出租的租金所得，屬於租賃所得的一種，官員指出，不管是不是由他人代辦租賃事宜，租金所得都屬於財產所有人。

官員表示，再根據《民法》第103條規定：「代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力」，所以就算是由兒子出面簽訂租賃契約、收取租金，租約的效力仍然是回歸到出租人本人（也就是陳老闆）身上，不管爸爸跟兒子之間怎麼約定，課稅時仍要依法行政。

官員指出，其實不管租客繳的房租進誰的口袋，要繳稅的都是房屋所有權人；又由於是無償將收租的權利轉讓給兒女，因此對於屋主而言，還要再留意贈與稅的申報，如果贈與金額超過每年度的贈與稅免稅額，就有主動申報的義務。