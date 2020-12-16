減稅小確幸！今年基本生活費調高至18.2萬元

減稅小確幸來了！財政部今（16）日公告109年度每人基本生活費調高為18.2萬元，較去年的17.5萬元大增7,000元，是歷年來最大調幅，明年5月報稅即可適用，共205萬戶受惠，減稅利益約96.57億元。由於基本生活費是算「人頭」，對於多口之家較為有利。

若以四口之家試算，假設其餘扣除額、免稅額不變下，明年報稅可多扣2.8萬元，以稅率5%計算，可望省稅1,400元。

由於基本生活費是算「人頭」，扶養親屬越多的多口之家，可多減的基本生活費就越多，原則上明年報稅時可望享受到的減稅利益就越多。

但如果是單身小資族且無扶養親屬的話，原本可享有的免稅額8.8萬、標準扣除額12萬元合計，就已超過基本生活費，因此無法再從綜合所得額中多扣，較不是調高基本生活費的主要受惠族群。

財政部表示，此次調整，預估受益戶數為205萬戶（較108年度增加27萬戶），減稅利益為96.57億元（較108年度增加25.51億元），民眾於明年5月申報109年度綜合所得稅時適用。

納保法自2017年上路後，首次立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，財政部每年公告的基本生活費，從2017年每人16.6萬元、2018年每人17.1萬元、2019年每人17.5萬元，到2020年調高為18.2萬元，年年調高，今年一口氣增加7,000元，是歷來最大幅度的調整。

依據納保法規定，為了保障民眾基本生活所需，基本生活費不課稅，若申報戶基本生活費用總額，超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額合計數，則兩者差額，還可進一步自申報戶當年度綜合所得額減除。

依規定，納入與基本生活費總額比較基準的包括：免稅額、標準或列舉扣除額、身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額。