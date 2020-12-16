快訊

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

誤開400萬發票紅衣女客歸還 業者豪請吃一年份麻糬！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減稅小確幸！今年基本生活費調高至18.2萬元

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部16日公告109年度每人基本生活費調高為18.2萬元，較去年的17.5萬元大增7,000元，是歷年來最大調幅。 報系資料照片
財政部16日公告109年度每人基本生活費調高為18.2萬元，較去年的17.5萬元大增7,000元，是歷年來最大調幅。 報系資料照片

減稅小確幸來了！財政部今（16）日公告109年度每人基本生活費調高為18.2萬元，較去年的17.5萬元大增7,000元，是歷年來最大調幅，明年5月報稅即可適用，共205萬戶受惠，減稅利益約96.57億元。由於基本生活費是算「人頭」，對於多口之家較為有利。

若以四口之家試算，假設其餘扣除額、免稅額不變下，明年報稅可多扣2.8萬元，以稅率5%計算，可望省稅1,400元。

由於基本生活費是算「人頭」，扶養親屬越多的多口之家，可多減的基本生活費就越多，原則上明年報稅時可望享受到的減稅利益就越多。

但如果是單身小資族且無扶養親屬的話，原本可享有的免稅額8.8萬、標準扣除額12萬元合計，就已超過基本生活費，因此無法再從綜合所得額中多扣，較不是調高基本生活費的主要受惠族群。

財政部表示，此次調整，預估受益戶數為205萬戶（較108年度增加27萬戶），減稅利益為96.57億元（較108年度增加25.51億元），民眾於明年5月申報109年度綜合所得稅時適用。

納保法自2017年上路後，首次立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，財政部每年公告的基本生活費，從2017年每人16.6萬元、2018年每人17.1萬元、2019年每人17.5萬元，到2020年調高為18.2萬元，年年調高，今年一口氣增加7,000元，是歷來最大幅度的調整。

依據納保法規定，為了保障民眾基本生活所需，基本生活費不課稅，若申報戶基本生活費用總額，超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額合計數，則兩者差額，還可進一步自申報戶當年度綜合所得額減除。

依規定，納入與基本生活費總額比較基準的包括：免稅額、標準或列舉扣除額、身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額。

免稅額 減稅 財政部

延伸閱讀

財政部：增訂房屋免稅門檻限制 正常自住不受影響

政府打炒房 財長蘇建榮：不是喊囤房稅 房價就會降

找臨時工當人頭買百萬名車 男詐貸再質押被判刑要坐牢

國際信評機構穆迪發表報告 對大陸地方政府展望為負面

相關新聞

減稅小確幸！今年基本生活費調高至18.2萬元

減稅小確幸來了！財政部今（16）日公告109年度每人基本生活費調高為18.2萬元，較去年的17.5萬元大增7,000元，...

各部會拚打炒房 陳冲籲自住房屋「要睡不要稅」

政府各部會近來拚命打炒房，新世代金融基金會董事長陳冲今（16）日表示，自住房屋是來遮風避雨的，要「睡」不要「稅」。

國庫退稅支票過期怎麼辦？國稅局：可申請展延或換發

年關將至，台北國稅局接到詢問電話，問國庫退稅支票過期了怎麼辦？國稅局指出，可持原支票向國稅局申請展延發票日或換發退稅支票...

店家開錯發票 主動更正免罰

知名糕餅店曾記麻糬近日傳出實習生誤開發票事件，店家擔憂收不回發票，恐衍生數十萬元營業稅負擔，財政部北區國稅局昨（15）日...

專法實施以來…境外資金匯回2,216億元

財政部昨（15）日公布境外資金匯回專法最新統計，近一月（11月15日至12月14日）以來，新增18件申請、合計金額28億...

台幹免繳社保 留意稅務風險

針對外派台幹到中國大陸工作的台商，資誠會計師段士良表示，大陸從今年開始，開放台籍員工在大陸工作期間，可主張保留台灣的勞、...

台商申報大陸所得 三點注意

每年申報營所稅時，如果涉及中國大陸來源所得，要留意三個重點，台北國稅局表示，第一，以海外公司轉投資大陸，因而繳納的大陸所...

3顆麻糬誤開400萬元發票 若找不回恐收1.5萬元罰單

花蓮知名伴手禮「曾記麻糬」在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，日前誤開出3顆麻糬400萬54元的天價發票，換算營業稅近20萬元。...

打炒房打的？台南史上最大住宅用地地上權案流標

財政部國產署拿出的台南史上最大住宅用地設定地上權案流標了。平實營區南邊近4,000坪住宅用地設定地上權昨（14）日開標，...

營利事業房地交易所得 須逐筆計算

財政部中區國稅局員林稽徵所表示，營利事業計算適用新制的房地交易所得時，如果有兩筆以上之土地，應依規定逐筆計算交易所得額及...

稅稅唸學堂／借名登記要小心 錢沒拿到卻稅留自己

高雄國稅局出現「借名登記」而衍生的房地合一稅糾紛，南區國稅局近期也有一件類似的訴願案。高雄國稅局官員說，納稅人聲稱，只是借名給親友登記不動產，親友賣了房，錢拿走了，房地合一稅卻落在自己身上。南區國稅局的案子是兒子聲稱被媽媽借名登記，被課119萬房地合一稅，罰款68萬元。

創投適用盈虧互抵 三條件

不少創投事業採有限合夥模式經營，台北國稅局表示，有限合夥法人如果能比照公司法人的標準，達成如期申報、帳冊簿據完備等條件，...

熱門新聞

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

台積不敢言 曹興誠一語道盡

蔣尚義回鍋中芯引爆內鬨 CEO梁孟松提辭呈

中芯人事地震 業界透露：蔣梁兩人從過去就不見得多合拍

「這行業」年終獎金今年排名居冠 領得比半導體業還多

美元今年以來跌幅達12% 劉憶如：弱勢美元還沒到盡頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。