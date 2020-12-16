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各部會拚打炒房 陳冲籲自住房屋「要睡不要稅」

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
行政院前院長陳冲。記者曾吉松／攝影
行政院前院長陳冲。記者曾吉松／攝影

政府各部會近來拚命打炒房，新世代金融基金會董事長陳冲今（16）日表示，自住房屋是來遮風避雨的，要「睡」不要「稅」。

陳冲表示，27年前主張抗繳房屋稅的陳菊，目前正主導國家人權委員會，何妨以居住人權的觀點，重燃昔日熱情，支持自住一屋免稅

外傳政府為平抑房價，考慮修正房屋稅條例取消自住房屋稅的免稅門檻，有學者引拉丁語de minimis non curat lex (法不理瑣事)，表示此免稅門檻是符合法不理瑣事原則在稅法的一種實踐，也符合簡政目的，呼籲應予慎思。

住屋是遮風避雨的場所，是shelter，聯合國人權公約列為基本人權，我國早年為彰顯人權，法律明定免稅 (土地法第187條)，在1930年即有此悲天憫人的胸懷。但1943年基於財政考慮，又訂定房屋稅條例，從此乃有兩條矛盾條文並存的諷刺現象。

及至27年前，民進黨在各地發起抗繳房屋稅運動，民進黨中央黨部也有自住人權及抗稅有理的宣示，當時發起者不乏名人如陳菊等，同時包括陳水扁、呂秀蓮等立法委員亦連署自住房屋免稅的條文，也多援引土地法的規定，相信都是基於居住人權的關懷。但因當時房屋稅僅千餘元，甚至幾百元，最終不了了之，但民間行政訴訟乃至釋憲的動作，並未稍歇。

將近30年前，大法官傾向保守，經1994年12月23日司法院大法官釋字第369號解釋，認房屋稅條例內容雖並不違憲 (憲法第19條)，但對自住房屋課稅，土地法與房屋稅條例二者互有出入，適用時易滋誤解，應由相關主管機關檢討房屋租稅之徵收政策修正之。

經內政部 (主管土地法)與財政部 (主管房屋稅條例)協商，土地法立法早於房屋稅條例，因此在2001年6月20日修正房屋稅條例第1條「房屋稅之徵收，依本條例之規定；本條例未規定者，依其他有關法律之規定」，成為普通法 (土地法)的特別法，處理法律適用問題，但並未回應真正的問題，嚴肅考慮土地法自住房屋免稅的立法目的，檢討課徵自住房屋應予謙卑的徵收政策，忽略這是憲法第15條的問題。當時也未注意土地法第187條，就自用房屋「免課房屋稅」而言，也是一種特別法。

陳冲表示，房屋稅的真正問題，不在於房屋稅自用房屋稅的免稅門檻，而在於房屋稅依土地法第187條，自住房屋免予徵稅，郤又另定房屋稅課徵自住房屋稅，其法律意旨衝突，也未考慮其他國家有免稅或抵減所得稅的設計。

自住房屋課稅問題，並未因大法官解釋及行政部門的修法而解決，核心問題仍在應否徵免，不在於免徵門檻。自住房屋是否免稅，應回應大法官解釋的原旨，從徵收政策，以學理、法理、情理討論此一議題。

房屋稅過去本來是很「謙卑」的，民眾也能共體時艱。但自住房屋不會產生現金流，許多退休族群終其一生只有一間房子，沒有其他現金流，郤得節衣縮食拿生活費來繳稅，但隨著地方政府誤解法律初衷，大幅提高房屋標準單價、提高房屋稅稅基後，現在房屋稅已經令人咋舌，守法納稅人只能加強撙節支出 (取巧者則可用法人購買住宅節稅)，對於一般家庭也會影響消費力。

他強調，尤其台灣已進入老人化社會及在疫情下，應是正視自住房屋稅免稅的時機。

房屋稅 免稅 人權

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