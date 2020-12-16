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國庫退稅支票過期怎麼辦？國稅局：可申請展延或換發
年關將至，台北國稅局接到詢問電話，問國庫退稅支票過期了怎麼辦？國稅局指出，可持原支票向國稅局申請展延發票日或換發退稅支票。
台北國稅局表示，國庫機關專戶存款支票上載有發票日期，自發票日起算一年內為兌領有效期間。如民眾目前持有之國庫退稅支票發票日為108年11月20日，因自發票日起算已逾一年無法兌領。
逾有效兌領期間未兌領者，該支票即自動失效，不過，受退稅人仍可透過以下方式領取該筆退稅款：如國稅局尚未將該退稅款解繳國庫，納稅義務人可提示原退稅支票向國稅局申請展延發票日；如國稅局已將該退稅款解繳國庫，可申請重新換發退稅支票，國稅局將依國庫支票管理辦法第29條規定換發新的國庫退稅支票。
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