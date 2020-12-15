境外資金專法 近一個月申請合計金額28億元

財政部今（15）日公布境外資金匯回專法最新統計，近一個月（11月15日至12月14日）以來，新增18件申請、合計金額28億元。此外據經濟部工業局統計，專法上路至今，已核准約703.5億元投入實質投資，相當匯回金額的三成左右。

境外資金匯回專法進入第二年後，由於稅率提高，申請狀況明顯放緩，近幾個月申請件數或金額皆不多。據統計，近一個月以來，新增申請18件，與上一個月件數相當；申請金額則增加28億元，較上月的9億元增加。

專法上路累計至14日，已有1,071件、共2,293億元申請匯回；實際匯回件數共1,015件、2,216億元。

境外資金匯回專法自2019年8月15日上路，企業或個人若在專法上路首年申請可適用優惠稅率8%，進入第二年稅率就提高為10%，不過仍較循一般稅制匯回的20%稅率來得優惠。

根據財政部統計，專法上路第一年，共收到1,022件申請案，申請金額達2,166億元，不少台商搶搭8%最優惠稅率末班車熱潮，推升申請熱度，超乎財政部預期，首年申請成果突破財政部原先低推估的1,333億元，專法第二年是否還有吸引力，仍有待觀察。

財政部官員表示，專法第一年有逾七成申請金額是落在後半年，當中又有四成左右是集中在最後兩個月，預期第二年情況也會與第一年類似，對於專法匯回情形仍不必過度擔憂。

官員表示，台商匯回資金，稅負絕對不是單一因素，一定是在國際各方面政經情勢變化，及國內投資環境等因素下綜合考量。