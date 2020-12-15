快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

打炒房打的？台南史上最大住宅用地地上權案流標

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台南平實營區。圖／台南市政府提供
台南平實營區。圖／台南市政府提供

財政部國產署拿出的台南史上最大住宅用地設定地上權案流標了。平實營區南邊近4,000坪住宅用地設定地上權昨（14）日開標，結果無人投標。怕槍打出頭鳥？是打炒房打掉的？國產署官員沒有提示流標原因。至於是否會調整底價，下次重新招標？官員表示，評估中。

台南因為房價漲幅高，是政府這一波打炒房關注的地區之一。平實營區的地上權案招標結果被視為風向球，如今建商態度已明朗，接下來就看國產署如何應對。

會降權利金再招標？國產署官員表示，不認為這次權利金定價偏高，底價是參考市場價格評議的結果。是否降價？是否下次再拿出來這塊平實營區用地招標？目前都沒有答案。

因為政府要大規模開發台南市平實營區，國產署拿出平實營區南邊近4,000坪住宅用地，設定地上權70年，權利金底價10.45億多元，平均每坪底價26萬多元。權利金底價是昨天開標19宗標案中最高的一件，公告招標時，國產署相當看好這一件，開標結果卻流標了。

本來如果平實營區這塊住宅用地地上權標得好，國產署準備明年再拿出較靠營區中間的國有地出來開發，這次招標失利，勢必影響開發時程。

國產署 地上權

延伸閱讀

地上權今年得標額463億 創高

地上權案南熱北冷 高雄表現亮眼

國有地上權市場熱絡 今年權利金463億創新高

地上權夯！今年標脫率、決標權利金同創新高

相關新聞

打炒房打的？台南史上最大住宅用地地上權案流標

財政部國產署拿出的台南史上最大住宅用地設定地上權案流標了。平實營區南邊近4,000坪住宅用地設定地上權昨（14）日開標，...

營利事業房地交易所得 須逐筆計算

財政部中區國稅局員林稽徵所表示，營利事業計算適用新制的房地交易所得時，如果有兩筆以上之土地，應依規定逐筆計算交易所得額及...

稅稅唸學堂／借名登記要小心 錢沒拿到卻稅留自己

高雄國稅局出現「借名登記」而衍生的房地合一稅糾紛，南區國稅局近期也有一件類似的訴願案。高雄國稅局官員說，納稅人聲稱，只是借名給親友登記不動產，親友賣了房，錢拿走了，房地合一稅卻落在自己身上。南區國稅局的案子是兒子聲稱被媽媽借名登記，被課119萬房地合一稅，罰款68萬元。

創投適用盈虧互抵 三條件

不少創投事業採有限合夥模式經營，台北國稅局表示，有限合夥法人如果能比照公司法人的標準，達成如期申報、帳冊簿據完備等條件，...

未上市股交易稅事 二個問號

個人買賣未上市櫃股票的交易所得，擬回歸最低稅負課稅，會計師指出，未來稅制設計會產生兩項疑義：首先，有限合夥創投事業的個人...

企業三類憑單 下月申報

歲末年初時期，企業將面臨不少待處理的稅務工作，中區國稅局指出，今年度包括各類所得扣繳憑單、股利憑單及信託所得等三類申報期...

房屋無償供手足開店 要稅

無償提供不動產供家人開業做生意，當心多繳一筆稅，中區國稅局表示，若是無償出借自有店面給父母開業，不會有額外負擔；但如果是...

離島購物擴大免稅 金額將增至10萬元

為提振離島觀光產業，吸引遊客前往離島觀光，財政部關務署表示，自12月15日起，離島免稅購物商店銷售菸酒以外的貨物，由旅客...

研發補助 申請投抵要扣除

《產業創新條例》第10條提供研發支出投資抵減，不過財政部北區國稅局提醒，為避免同一筆研究發展費用享有雙重優惠，公司因從事...

新聞中的法律／公車電動化 三階段推動

為達成行政院「2030年客運（公車）全面電動化」政策目標，並協助地方政府及客運業者選用優質的電動大客車投入營運，交通部日...

多屋族釋出房屋 房東：減稅誘因才夠強

內政部有意修「住宅法」，包租代管業者多認為可鼓勵多屋族釋出房屋，破除房東心中癥結，但也有房東說，除非減稅或免追稅金額誘因...

包租代管 擬不追稅

行政院「健全房地產市場方案」中，推動包租代管是落實居住正義的重要一環，然而至今包租代管推動進度牛步。據了解，內政部擬修正...

熱門新聞

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台

張忠謀、曹興誠王不見王20多年 相互禮讓場景會再現嗎？

華航777貨機新塗裝 黃士修酸：「大C吞台灣」 賣台設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。