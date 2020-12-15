打炒房打的？台南史上最大住宅用地地上權案流標

財政部國產署拿出的台南史上最大住宅用地設定地上權案流標了。平實營區南邊近4,000坪住宅用地設定地上權昨（14）日開標，結果無人投標。怕槍打出頭鳥？是打炒房打掉的？國產署官員沒有提示流標原因。至於是否會調整底價，下次重新招標？官員表示，評估中。

台南因為房價漲幅高，是政府這一波打炒房關注的地區之一。平實營區的地上權案招標結果被視為風向球，如今建商態度已明朗，接下來就看國產署如何應對。

會降權利金再招標？國產署官員表示，不認為這次權利金定價偏高，底價是參考市場價格評議的結果。是否降價？是否下次再拿出來這塊平實營區用地招標？目前都沒有答案。

因為政府要大規模開發台南市平實營區，國產署拿出平實營區南邊近4,000坪住宅用地，設定地上權70年，權利金底價10.45億多元，平均每坪底價26萬多元。權利金底價是昨天開標19宗標案中最高的一件，公告招標時，國產署相當看好這一件，開標結果卻流標了。

本來如果平實營區這塊住宅用地地上權標得好，國產署準備明年再拿出較靠營區中間的國有地出來開發，這次招標失利，勢必影響開發時程。