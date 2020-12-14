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國庫檔案展 今起在仰德大樓開展

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

「國庫史鏡 鑑往知來」檔案展今（14）日起在台北國庫署仰德大樓一樓展覽室正式開展。展出至25日止。仰德大樓近捷運中正紀念堂站，交通便捷。

如團體參觀人數十人以上，有提供專人導覽解說服務，但要預約，於參觀日兩天前向該財政部國庫署洽詢。想瞭解更多展覽資訊，可至國庫署網站查詢。導覽預約可洽國庫署秘書室徐先生（20705@mail.nta.gov.tw；02-2322-8251）。

財政部國庫署自民國29年成立迄今80周年，為讓民眾瞭解國庫署業務，看到國庫檔案，在11月至12月間舉辦三場次檔案展，第一、二場次分別在景美財政園區財政大樓及臺灣銀行文物館舉辦，仰德大樓是第三場次，也是壓軸場次。

財政部國庫署表示，國庫署業務由早期單純著重庫政管理及政府債務管理，逐漸多元擴增，陸續加入菸酒管理、公股股權管理、公益彩券及國庫支付等業務，廣度與複雜度與日俱增。為回顧80年業務演進歷程，精選具歷史意義的舊檔案及老照片展示十大業務主題，內容豐富且各具特色，並設有象徵國庫業務多元的「庫八柑仔店」打卡互動區。

財政部 臺灣銀行

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