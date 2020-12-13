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最低稅負新制擬明年上路 會計師：追溯適用恐有疑義

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
行政院院會10日通過財政部擬具「所得基本稅額條例」第12條、第18條修正草案，將送立院審議。報系資料照，記者杜建重／攝影
行政院院會10日通過財政部擬具「所得基本稅額條例」第12條、第18條修正草案，將送立院審議。報系資料照，記者杜建重／攝影

財政部擬自明年起恢復課徵個人未上市櫃股票交易所得，即納入個人最低稅負制（AMT）計算基本稅額；行政院院會已於10日通過相關修法草案並將函請立法院審議，三讀通過後即可實施，預計最快明年1月1日起恢復課徵。不過，若以立法程序來看，立法院可能拖到明年中才通過修法案，會計師表示，針對增加人民租稅負擔的新制能否追溯適用，不無疑義。

行政院院會10日通過財政部擬具「所得基本稅額條例」第12條、第18條修正草案，將送立院審議。

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛指出，這次修法影響對象主要有家族控股公司、投資公司的股東等。因為愈來愈多家族企業為了傳承成立控股公司，由控股公司出資購買家族原始股東持股，將個人股權控股化，再搭配閉鎖性控股公司架構，避免外人介入家族經營權。也有因併購或IPO規劃而出售公司老股給財務性及策略性投資人，甚或有個人透過成立投資公司並持有不動產，個人再以處分股權方式移轉不動產。

洪連盛說，修法後個人持股控股化的稅負成本將會大增，建議盤點未上市櫃股權狀況，評估潛在稅負影響，並善用基本所得稅額每年670萬元免稅額度，進行必要的股權架構調整。不過，財政部預計自明年1月1日起恢復課徵個人未上市櫃股票交易所得AMT，但若立法院延至明年中才通過這項法律修正案，針對增加人民租稅負擔的新制，能否追溯適用，不無疑義。

此外，這次修法也將高風險新創事業在設立滿5年內交易股票者，排除不適用股票交易所得計入基本稅額的規定。據了解，所謂高風險新創事業的定義與範疇，應該會參照產創條例23-2條的規定，由主管機關認定。

創投公會表示，財政部同意排除高風險新創事業，可避免造成不少困擾。例如，企業併購未公開發行的新創事業時，如果交易所得要計入基本稅額，勢必增加巨額所得稅支出，不利併購計畫的執行。另外，採面額制的新創事業，想要以「賣老股認新股」的模式增加團隊持股時，如果交易所得要課稅，將造成新創團隊必需出售更多的持股，更高的股價才能維持原來的持股比例，大大增加售老股認新股的困難度。

對於高風險新創事業的定義與範圍，創投公會理事長邱德成表示，希望政府主管機關從寬認定，「這並不是想要少繳稅，而是降低新創事業發展的障礙。」

財政部 併購 創投

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