快訊

有圖／拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池只剩墩座

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

所得基本稅額條例修法 排除高風險新創事業

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

行政院院會昨(10)日通過財政部所提「所得基本稅額條例」修正草案，將自110年1月1日起恢復個人未上市、未上櫃且未登錄興櫃股票交易所得計入個人基本所得額，不過符合一定條件的國內高風險新創事業公司股票排除適用，創投公會理事長邱德成對此表示，應該給政府掌聲鼓勵。

「所得基本稅額條例」自明年起恢復未公開發行股票的交易所得要計入基本所得額計算，也就是出售持股所得超過600萬者，都要課征20%的所得稅，國內新創事業群認為，此項規定會壓縮國內外企業併購新創事業的發展也不利新創事業的成功出場，不過在國發會主委龔明鑫向財政部說明後，已爭取到高風險新創事業設立滿五年內交易股票者，排除不適用股票交易所得計入基本稅額的規定。

創投公會表示，還好財政部同意排除高風險新創事業，否則交易所得計入基本稅額在未來企業併購未公開發行的新創事業時，一定會增加巨額所得稅支出，不利併購計畫的執行，另外採面額制的新創事業，若想要以「賣老股認新股」的模式來增加團隊持股，也將造成新創團隊必需出售更多的持股，更高的股價才能維持原來的持股比例，增加售老股認新股的困難度。

據了解，所謂高風險新創事業的定義與範疇，應該會參照產創條例23-2條的規定，由主管機關認定，不過邱德成表示，希望政府主管機關從寬認定高風險新創事業的定義，以降低新創事業發展的障礙。

財政部 併購 創投

延伸閱讀

政院打炒房第二波…實價登錄2.0 預售屋納管

這波打炒房若無效 內政部考慮私法人購買住宅核准制

房市買氣六年新高！行政院打擊炒房五大招，恐淪為紙老虎？

政院打炒房訂四大目標 國發會喊話：勿懷疑政府決心

相關新聞

各級公庫收入大增 今年可不是財政窘迫年

受疫情影響，今年稅課收入減少，但是政府規費收入、財產收入大增，整體算來，今年各級公庫進帳是不錯的。財政部統計，今年1-1...

台沙簽租稅協定 台商利多

財政部、外交部昨（10）日宣布，我國與沙烏地阿拉伯已於12月2日簽署所得稅協定，待各自完成法定程序並相互通知後，依協定規...

大股東穩經營權 善用兩利器

近年公司經營權紛爭不斷，安永聯合會計師事務所表示，在新版公司法架構下，大股東可以運用「表決權拘束契約」 、 「表決權信託...

贊助客戶摸彩 按成本列帳

年終尾牙季來臨，台北國稅局提醒，營利事業如果無償贊助客戶、廠商尾牙摸彩獎品，要注意開立發票、交際費列支等規定。

企併法將修正 保護小股東

對於公司小股東而言，若希望能在公司被併購過程中，保障自身權益，安侯法律事務所合夥律師莊植寧指出，可以留意經濟部最新預告的...

藝品交易改採分離課稅 稅率喬不攏條文保留協商

立院教育及文化委員會今續審「文化藝術獎助條例」修正草案，除藝術品交易稅制、藝文工作者或事業利用財產房屋稅或地價稅減免、減...

稅稅唸學堂／賣老爸給的房子竟繳稅500多萬 國稅局給建議

「來不及了，賣了房子才來問。」高雄國稅局官員說，高雄的這一間透天厝，是爸爸贈與給兒子的，兒子今年11月賣掉。

所得基本稅額條例修法 堵未上市櫃投機、炒房

行政院院會今（10）日拍板《所得基本稅額條例》修法，將自2021年1月1日起，恢復個人未上市櫃股票交易所得計入個人基本所...

台和沙烏地阿拉伯簽租稅協定 將促進雙邊經貿等交流

外交部發言人歐江安今天表示，我國與沙烏地阿拉伯「避免雙重課稅及防杜逃漏稅協定」已於2日在沙國首都利雅德完成簽署，進一步消...

11月房市三大稅收 衝高

財政部昨（9）日公布最新稅收統計，房市交易相關的土地增值稅、契稅、個人房地合一稅等三項稅目，其11月稅收都刷新房地合一稅...

前11月證交稅 躍增六成

最新稅收統計出爐，在股市持續攀高下，累計前11月證交稅1,308億元，續創歷年同期新高，年增近六成。此外車市買氣也相當旺...

特休換薪 不受無薪假影響

今年受新冠肺炎影響，不少雇主實施無薪假措施，台北市勞動局表示，事業單位若與勞工協商減班休息，除應符合基本工資規定外，也要...

熱門新聞

這波打炒房若無效 內政部考慮私法人購買住宅核准制

財政部出招打炒房 蘇建榮：最快明年修房屋稅條例

打炒房最後王牌 政府擬限私法人買房

蘋果首波砍單到！外資示警台積短線恐「漲不動」

iPhone 12給力 和碩11月營收1791.92億元、月增近三成

想進行白內障手術 先看看你的保險夠支付多少帳單費用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。