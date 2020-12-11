明年八件長照案招商 衛福部爭取適用租稅優惠

財政部今（11）日正式對外公開八件長照促參案，推動促參司官員指出，明年陸續對外招商。而為了讓長照案件也能適用促參法中的租稅優惠，衛福部正在研訂門檻，看什麼樣的長照案件視為「重大」公共建設，只有重大公共建設才能適用租稅優惠。

促參司官員表示，長照的重大公共建設門檻由衛福部訂定，衛福部訂好了，財政部接受。「訂高、訂低，全由衛福部考量，財政部沒有給建議。」

促進民間參與公共建設法中訂有融資及租稅優惠專章，列為重大公共建設後，可以適用的租稅優惠相關可觀，包括五年免營利事業所得稅、參與投資者有投資抵減、營建機械設備等免關稅、還有地價稅和房屋稅的減免。

全國第一件長照BOT案「基隆市長照福利服務園區促參案」已公告招商中，比前述八案中的任何一案都大，衛福部至今尚未訂定門檻，基隆長照案是否來不及適用租稅優惠？官員指出：「可能來不及，不過，會針對此案特別與衛福部討論。」

財政部列出明年會陸續招商的長照案，包括：基隆市衛福部長照銀髮特色園區、新營醫院北門分院與頤苑自費安養中心、新北市瑞芳區長照醫療設施、台南市六甲區住宿式長照機構、台中市立復健醫院及台中市立老人醫院、新北市三重銀享新城及桃園市蘆竹區老人長照中心。

其中新北市瑞芳區及台南市六甲區屬長照住宿式服務資源不足地區，已獲衛福部補助布建經費，預計採有償BTO（新建-移轉-營運）方式辦理。官員指出，由政府先行買回，再交由業者營運。