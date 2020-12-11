聽新聞
test
0:00 / 0:00
各級公庫收入大增 今年可不是財政窘迫年
受疫情影響，今年稅課收入減少，但是政府規費收入、財產收入大增，整體算來，今年各級公庫進帳是不錯的。財政部統計，今年1-10月各級公庫收入3兆7,411億元，較上年同期增2,492億元，年增率高達7.1%。
財政部將收入大分為總預算收入和預算外收入，今年1到10月各級公庫的總預算收入較上年同期增1,376億元，年增5.2%，預算外收入增加1,177億元。
總預算收入中，稅課收入是減少1,018 億元（-5.1%）；但規費收入大增，增加1,385億元，主要是「公開拍賣行動寬頻-5G特許費」1,191億元入帳；財產收入也大增345億元，主因來自「台北市世貿三館基地招標設定地上權」權利金。
不過，今年1-10月各級公庫支出也比較大，支出3兆3,821億元，較上年同期增3,918億元，年增13.1%。總預算支出2兆6,357億元，較上年同期增1,369億元，年增5.5%。支出大增主要在特別預算上，特別預算支出3,300億元。
特別預算除因今年新增「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興」1,576億元及「新式戰機採購 」47億元執行支出外， 另「前瞻基礎建設計畫第1及2期」、「流域綜合治理計畫第3期」及「國軍老舊眷村改建」等陸續執行，而較上年同期增加2,311億元，年增233.7%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言