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各級公庫收入大增 今年可不是財政窘迫年

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
今年稅課收入減少，但是政府規費收入、財產收入大增。 報系資料照
今年稅課收入減少，但是政府規費收入、財產收入大增。 報系資料照

受疫情影響，今年稅課收入減少，但是政府規費收入、財產收入大增，整體算來，今年各級公庫進帳是不錯的。財政部統計，今年1-10月各級公庫收入3兆7,411億元，較上年同期增2,492億元，年增率高達7.1%。

財政部將收入大分為總預算收入和預算外收入，今年1到10月各級公庫的總預算收入較上年同期增1,376億元，年增5.2%，預算外收入增加1,177億元。

總預算收入中，稅課收入是減少1,018 億元（-5.1%）；但規費收入大增，增加1,385億元，主要是「公開拍賣行動寬頻-5G特許費」1,191億元入帳；財產收入也大增345億元，主因來自「台北市世貿三館基地招標設定地上權」權利金。

不過，今年1-10月各級公庫支出也比較大，支出3兆3,821億元，較上年同期增3,918億元，年增13.1%。總預算支出2兆6,357億元，較上年同期增1,369億元，年增5.5%。支出大增主要在特別預算上，特別預算支出3,300億元。

特別預算除因今年新增「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興」1,576億元及「新式戰機採購 」47億元執行支出外， 另「前瞻基礎建設計畫第1及2期」、「流域綜合治理計畫第3期」及「國軍老舊眷村改建」等陸續執行，而較上年同期增加2,311億元，年增233.7%。

財政部 前瞻基礎建設

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