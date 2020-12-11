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台沙簽租稅協定 台商利多

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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財政部、外交部昨（10）日宣布，我國與沙烏地阿拉伯已於12月2日簽署所得稅協定，待各自完成法定程序並相互通知後，依協定規定日期生效，並於生效日隔年元旦起適用，這也是我國第34個所得稅協定，同時是在中東的第一個。

依過去經驗，現在已是年底，雙方所得稅協定最快明年才會生效，也就是後年才開始適用。

據了解，我國與沙國在2019年的雙邊貿易總額約86.6億美元，雙方貿易往來主要是我國自沙國進口石油，進口規模遠大於出口，台商目前也並未在沙國有顯著投資項目。

不過財政部表示，沙國近年希望逐步減少對石油依賴，並採取鼓勵外資的多元經濟政策，例如沙烏地阿拉伯2030願景（Saudi Vision 2030），官員表示，未來所得稅協定生效後，將有助於雙方產業合作與技術交流，讓經貿關係更為緊密。

財政部指出，台沙所得稅協定是以國際稅約範本為藍本，歷經雙方財政部、外交部及經濟部多年諮商與推動，終於就協定內容達成共識。

根據協定約定，由所得來源國就他方締約國居住者（包括人民及企業）取得的各類所得提供合宜減免稅措施，消除重複課稅，甚至減輕稅負，並提供爭議解決機制及其他稅務合作。

至於相關所得適用的扣繳稅率，官員表示，基於國際外交原則不能提前公布，須待雙方協定生效日期後才能對外說明。

若以現今其餘33個所得稅租稅協定來看，股利扣繳稅率多在10%至15%之間，利息扣繳稅率多為10%，權利金扣繳稅率也多為10%，都低於無所得稅協定國家。預料未來台沙所得稅協定相關扣繳稅率，不會偏離太遠。

所得稅 財政部

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