淘寶熱退燒？ 雙11進口快遞量持平 但稅收及補稅額雙增

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

淘寶熱退燒了嗎？大陸電商「雙11光棍節」促銷活動，每年都讓網友大買特買，海關公布，今年11月進口低價快遞報單量僅為647萬份，與去年幾乎持平，相較於往年11月總是創單月新高，今年不但沒創新高，年增幅也僅0.1%，只比去年11月多約1萬件，網購族可能都愈來愈「愛台灣」了。

雖然進口件數幾乎沒增加，但今年11月海關課稅金額卻達2.6億元，較去年大增85.7%；補稅額達3038萬元，增加一倍多。

為何件數不增卻稅收高？海關表示，完稅價格2000元以下的快遞包裹免稅，在海關加強宣導及查核下，多數網友誠實申報，減少高價低報、化整為零的避稅行為，所以申報件數減少，但稅收增加，但也不排除與今年5月16日起實名認證制度正式上路有關。

「今年雙11沒有大塞車，」海關補充，高價低報、化整為零等有問題的包裹有效被抑制，使包裹數量減少，警示系統、X光檢查等對於貨物管控效果佳，實名認證制度上路後虛報減少，使通關線攔查度低，通關速度加快。

因應大量跨境網購貨物湧入，海關卯足全力積極加速貨物通關；另為避免不肖業者趁機從事不法情事，海關更加強查緝快遞貨物，所以今年稅收比去年增加86.4％，補稅金額更是去年的2倍左右，績效相當亮眼。

因應雙12購物節即將來臨，海關表示，將持續針對未經實名認證進口快遞貨物加強查核，籲請有跨境網購消費習慣民眾，儘速完成「易利委 EZ WAY」實名認證APP註冊，以維民眾個人權益並加速貨物通關，如發現不肖業者企圖違法冒名報關，請務必以APP即時回復，海關將加強查核。

海關 網購

延伸閱讀

海南落實零關稅 擬推全島封關

海外網購實名認證 成效佳

實名認證奏效！ 雙11快遞稅額暴增逾八成

一個沒雙臂、一個不能走…山西殘障夫妻「合體」快遞

相關新聞

淘寶熱退燒？ 雙11進口快遞量持平 但稅收及補稅額雙增

淘寶熱退燒了嗎？大陸電商「雙11光棍節」促銷活動，每年都讓網友大買特買，海關公布，今年11月進口低價快遞報單量僅為647...

海外網購實名認證 成效佳

雙11購物節剛過，財政部關務署昨（8）日公布11月快遞進口簡易報單量為647萬件，僅較去年成長不到1萬件，不過徵收稅費2...

離婚分不動產 可緩課土增稅

夫妻離婚後分財產，要留意土地增值稅的相關規定，台中市政府地方稅務局表示，雖然離婚才分財產，仍可適用夫妻贈與緩課土增稅規定...

配偶剩餘財產節稅 有撇步

婚姻關係若因配偶過世而解除，台北國稅局表示，未亡人可利用剩餘財產差額分配請求權，節省部分遺產稅負擔。

藝術品不可列報折舊費用

營利事業添購資產後，並非任何資產都可以提列折舊費用，中區國稅局表示，譬如未來有增值可能的書畫、藝術品等，就不適用折舊規定...

實名認證APP將新增 查詢稅費、一鍵支付等新功能

為持續推廣民眾下載使用進口快遞貨物實名認證易利委（EZ WAY )APP 及提升實名認證APP操作介面友善性，財政部關務...

政府保護納稅人了嗎? 專家栩「納保官」球員兼裁判

台中市議羅廷瑋辦公室及法稅改革聯盟今舉行「納稅者權力保護座談會」邀請專家學者及民意代表舉行座談會，辰宇律師事務所主持律師...

Uber轉型境內公司 免開發票

手機叫車平台服務業者Uber於昨（7）日宣布，將從境外電商轉換為境內公司，不再開立電子發票，台北國稅局表示，若比照國內計...

非居住者薪資扣繳基準調高

明年1月1日起每月基本工資調整為2.4萬元，中區國稅局沙鹿稽徵所表示，扣繳義務人給付非我國境內居住之個人（簡稱非居住者）...

廠房移轉享房屋稅減半 須先重新辦妥工廠登記

透過法拍取得原東家頂讓的工廠廠房，可得留意房屋稅規定，彰化縣地方稅務局表示，尚未重新辦妥工廠登記期間，這間工廠都不能申請...

差旅申報 可採電子證明

Uber未來不再開立雲端發票，衍生相關差旅費用申報認定的議題，台北國稅局表示，在營所稅申報案的查核方面，比照國內計程車車...

Uber落地不開發票 國稅局：仍要繳營業稅

手機叫車平台業者Uber宣布從今（7）日開始，將從境外電商轉換為境內公司，不再開立雲端發票，台北國稅局表示，若比照國內計...

熱門新聞

「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

央行重砲打炒房 行庫高層：出乎意料 且力度非常大

央行狙擊投機客 房市專家點名這些地方恐最慘

央行重手狙擊炒房客 專家：這三招死裡逃生

央行打房又兇又猛 業界憂數千筆交易恐斷頭

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。