淘寶熱退燒？ 雙11進口快遞量持平 但稅收及補稅額雙增

淘寶熱退燒了嗎？大陸電商「雙11光棍節」促銷活動，每年都讓網友大買特買，海關公布，今年11月進口低價快遞報單量僅為647萬份，與去年幾乎持平，相較於往年11月總是創單月新高，今年不但沒創新高，年增幅也僅0.1%，只比去年11月多約1萬件，網購族可能都愈來愈「愛台灣」了。

雖然進口件數幾乎沒增加，但今年11月海關課稅金額卻達2.6億元，較去年大增85.7%；補稅額達3038萬元，增加一倍多。

為何件數不增卻稅收高？海關表示，完稅價格2000元以下的快遞包裹免稅，在海關加強宣導及查核下，多數網友誠實申報，減少高價低報、化整為零的避稅行為，所以申報件數減少，但稅收增加，但也不排除與今年5月16日起實名認證制度正式上路有關。

「今年雙11沒有大塞車，」海關補充，高價低報、化整為零等有問題的包裹有效被抑制，使包裹數量減少，警示系統、X光檢查等對於貨物管控效果佳，實名認證制度上路後虛報減少，使通關線攔查度低，通關速度加快。

因應大量跨境網購貨物湧入，海關卯足全力積極加速貨物通關；另為避免不肖業者趁機從事不法情事，海關更加強查緝快遞貨物，所以今年稅收比去年增加86.4％，補稅金額更是去年的2倍左右，績效相當亮眼。

因應雙12購物節即將來臨，海關表示，將持續針對未經實名認證進口快遞貨物加強查核，籲請有跨境網購消費習慣民眾，儘速完成「易利委 EZ WAY」實名認證APP註冊，以維民眾個人權益並加速貨物通關，如發現不肖業者企圖違法冒名報關，請務必以APP即時回復，海關將加強查核。