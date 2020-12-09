實名認證APP將新增 查詢稅費、一鍵支付等新功能
為持續推廣民眾下載使用進口快遞貨物實名認證易利委（EZ WAY )APP 及提升實名認證APP操作介面友善性，財政部關務署昨天表示，將新增APP線上稅費查詢及支付功能，民眾得透過APP查詢快遞稅費資料，並得透過APP線上一鍵支付稅費。
關務署表示，已邀集關貿網路股份有限公司，成立優化實名認證APP專案小組，盤點民眾反映問題及建議，研議改善APP操作介面及流程。例如，用身份證字號做為登入方式，無身分證字號的外籍人士無法使用，還有繳費不便、影響辨識、傳輸費用等問題，都將一一改善解決，以提升APP使用友善性及擴大服務範圍，本月底將開會。
關務署表示，近期即將開放持居留證外籍人士使用實名認證APP，讓外籍人士也能享受此便捷通關服務。另為強化APP功能，研議增加多項APP便民服務功能，如APP線上稅費查詢及支付功能，民眾得透過APP查詢快遞稅費資料，並得透過APP線上一鍵支付稅費，達成快遞稅費繳納證明無紙化目標。
關務署統計，截至今年11月30日止，實名認證APP註冊人數已達229萬人。
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