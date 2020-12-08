實名認證奏效！ 雙11快遞稅額暴增逾八成

雙11購物節剛過，財政部關務署今（8）日公布11月快遞進口簡易報單量為647萬件，僅較去年成長不到1萬件，不過徵收稅費2.6億元則較於去年同期成長逾八成，官員認為，推動實名認證後，誠實申報案件增多，較少化整為零避稅情形，是稅費成長的原因之一。

關務署副署長陳依財表示，截至今年11月30日止，海關推動EZ WAY實名認證APP，約有將近230萬人註冊，約占整體半數左右，未來將持續積極推動，並預計更新兩大便民功能。

首先，是將開放持居留證外籍人士使用實名認證APP，讓外籍人士也可享有這項服務，目前相關程式已經完成，但仍需交由移民署確認，後續才能界接，預計明年初正式上路。

第二，也將推出APP線上稅費查詢及支付功能，民眾可直接透過APP查詢快遞稅費資料，並透過APP「一鍵支付」，讓繳納稅費更方便。官員表示，涉及支付問題較為複雜，仍需時間研議，預計最快明年上半年上路。

據關務署統計，今年11月快遞進口簡易報單共647萬件，雖仍是歷年同月新高，但成長不到1%，與過去動輒三成以上的成長幅度相較收斂許多。

而11月簡易報單合計徵收稅費共2.6億元，較去年同月的1.4億元，則是呈現大幅成長。

陳依財表示，雙11期間大量跨境網購貨物湧入，海關並未鬆懈，仍全力加速貨物通關，同時加強查緝快遞貨物，若包含快遞貨物一般、簡易報單件數，共補稅5萬餘件、稅額3,000餘萬元；此外也查獲電子菸、加熱式菸品、侵害智慧財產案件等。