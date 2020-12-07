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Uber落地不開發票 國稅局：仍要繳營業稅

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
Uber將從境外電商轉換為境內公司，台北國稅局表示，若比照國內計程車業者，確實可以免開發票，不過仍然有報繳營業稅的義務。 路透
Uber將從境外電商轉換為境內公司，台北國稅局表示，若比照國內計程車業者，確實可以免開發票，不過仍然有報繳營業稅的義務。 路透

手機叫車平台業者Uber宣布從今（7）日開始，將從境外電商轉換為境內公司，不再開立雲端發票，台北國稅局表示，若比照國內計程車業者，確實可以免開發票，不過仍然有報繳營業稅的義務，未來仍會持續觀察境外電商落地營業情形。

Uber表示，透過境內公司的身分在台服務，可依據台灣稅法規定，成為免開統一發票的計程車業，也不再適用跨境電商開立電子發票的規定。

不過根據財政部所揭露的「已開立雲端發票之境外電商營業人清單」，目前Uber（Uber B.V.）以及UberEATS（Uber Portier B.V.）的稅籍登記，都還在營業中境外電商名單之列。

官員表示，境外電商與國內公司的稅籍登記模式不同，主要差異在於，是否於台灣設有固定營業場所，沒有固定營業場所的跨國企業，可循境外電商模式，在台設立稅籍、開立雲端發票並報繳營業稅。

至於已經在台灣擁有固定營業場所的外商，官員表示，向主管機關完成相關登記後，未來確實可落地，適用國內企業的課稅模式。

官員表示，適用《統一發票使用辦法》第4條規定的國內業者，包括計程車業及其他交通運輸事業，其客票收入部分可以免開統一發票，不過正如同國內各大計程車隊，雖然免開統一發票，但還是要提供收據給消費者、由車隊報繳營業稅。

官員指出，叫車平台與車隊的角色有別，主要是提供乘客資訊給載運服務業者，再向業者收取平台服務費，若是營業人之間的交易往來，就可能涉及統一發票開立問題，不過個案未來將如何認定，仍要回歸實際的查核面判斷。

跨境電商 Uber 統一發票

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